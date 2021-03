Geigerju zadnja tekma sezone, Domen Prevc četrti

Svetovni prvak v poletih Karl Geiger je zmagovalec zadnje tekme sezone svetovnega pokala 2020/21 na letalnici v Planici, na kateri je nastopilo 30 najboljših v pokalu. Najboljši Slovenec je bil Domen Prevc, ki je v finalu napredoval tik za zmagovalni oder na četrto mesto. Bor Pavlovčič je po tretjem mestu in osebnem rekordu v prvi seriji z 249,5 metra v finalni naredil napako in pristal pri 218 m, skupno pa je bil sedmi. Žiga Jelar je bil 12., Anže Lanišek 14., Peter Prevc pa ga je v finalu polomil in je nazadoval na 23. mesto.

icon-expand Bor Pavlovčič FOTO: AP Z današnjo posamično tekmo se je končala 42. sezona svetovnega pokala, ki so jo dobro izpeljali kljub koronski pandemiji, saj je v celotni sezoni odpadla le norveška turneja. Veliki zmagovalec sezone je že pred prihodom pod Ponce postal Halvor Egner Granerud, ki je moral minulo svetovno prvenstvo v Oberstdorfu predčasno končati zaradi koronavirusne okužbe. To sezono je 24-letni Norvežan nanizal 11 zmag v svetovnem pokal in si priboril neulovljivo prednost, v Planico pa je prišel le še bo veliki kristalni globus. icon-expand