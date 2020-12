Pester spored tekmovanj v Italiji, Kilde najhitrejši na drugem treningu

Fantje so se iz Francije preselili v Italijo. Na petkovem superveleslalomu v Val Gardeni bodo nastopili vsi štirje člani ekipe hitrih disciplin. Na štartu bodo tako Martin Čater, Miha Hrobat, Boštjan Kline in Klemen Kosi, na smuku pa bomo držali pesti za ''rdečo majico'' Čatra, Klineta in Kosija.

icon-expand Štefan Hadalin FOTO: Miro Majcen Fantje so sicer že opravili z dvema treningoma smuka, najhitrejši Slovenec pa je bil Kline, ki je včeraj postavil sedmi čas voženj. V nedeljo se bo moška karavana preselila v sosednjo dolino. Na progi Gran Risa bo na sporedu tretji veleslalom, v ponedeljek pa prva slalomska tekma sezone. Zagotovo bomo pesti držali za Štefana Hadalina, v slalomu pa tudi za Aljaža Dvornika. V torek bo, kot piše na uradni spletni strani SZS, v Madonni di Campiglio še nočna slalomska tekma, ko se bosta za točke borila Hadalin in Dvornik. Nastop našega najboljšega smučarja zadnjih let,Žana Kranjca, je zaradi smrti v družini vprašljiv. Kilde najhitrejši na drugem treningu, Kosi 27.

NorvežanAleksander Amodt Kilde (2:02,09) je dosegel najhitrejši čas drugega uradnega treninga pred sobotno smukaško preizkušnjo za svetovni pokal alpskih smučarjev v Val Gardeni. Od slovenskega kvarteta je najhitreje progo Saslong premagal Klemen Kosi, ki je za Kildejem zaostal 2,09 sekunde za 27. čas. Na vrhu po drugem treningu sta bila dva Norvežana. Kjetil Jansrudje za rojakom zaostal 26 stotink sekunde. Max Franz je bil tretji z zaostankom 52 stotink sekunde. Miha Hrobat je z zaostankom 2,68 sekunde vpisal 43. čas drugega treninga. Martin Čater (+2,87) je trening končal na 46. mestu. icon-expand