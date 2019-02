Prva zmaga Geigerja v karieri, Zajc deveti v Willingenu

Po naporni ekipni tekmi so se najboljši smučarji skakalci pomerili še na prvi izmed dveh posamičnih tekem svetovnega pokala v nemškem Willingenu. Na tekmi je nastopilo vseh sedem Slovencev, ki so nastopili v kvalifikacijah, do točk pa se je uspelo prebiti petim. Tekmo so vzpodbudno za Slovenijo odprli Žiga Jelar , Peter Prevc in Jernej Damjan . Slednji je s 132 metri in 132,2 točkami zasedal 18. mesto po prvi seriji, Jelar je bil s 134.5 metri in 128,3 točkami 22., Peter Prevc pa s 129 metri ter 127,1 točkami še dve mesti za njim. Točke je na 28. mestu s 131 metri in 121,1 točkami ujel tudi Anže Semenič , izven finala pa sta ostala Domen Prevc na 39. in Bor Pavlovčič na 44. mestu. Odličen je bil vnovič Timi Zajc , ki je bil drugi najboljši v poizkusni seriji, v prvi pa je pristal pri 140.5 metrih, zbral je 141,3 točk in to je bilo dovolj za 7. mesto.

Vodil je Poljak Kamil Stoch s 144.5 metri in 154,2 točkami pred Rjojujem Kobajašijem, ki je ob enaki daljavi zbral tri točke manj, tretji je bil domačin Karl Geigers 142 metri in 151,0 točkami. V finalni seriji je Semenič pristal pri 129.5 metrih, skupno 244,0 točk pa mu je danes prineslo končno 28. mesto. Prevc je kot naslednji skočil odličnih 139 metrov, z 261,1 točkami pa ni prevzel trenutnega vodstva, a je vseeno napredoval do končnega 20. mesta. Jelar je v finalu pristal pri 135.5 metrih, zbral je 257,4 točk, to pa ga je danes popeljalo na končno 25. mesto. Damjan je s 131.5 metri in 258,7 točkami končal med Prevcem in Jelarjem na 23. mestu. Zajc je v sicer zelo zanimivem finalu skočil 136 metrov, zbral je 280,8 točk, kar je bilo dovolj za novo vrhunsko uvrstitev z 9. mestom. Drugo zmago v karieri si je z izjemnim finalnim skokom, dolgim 150.5 metrov priskakal Geiger, ki je zbral 311,1 točk. Drugi je bil Stoch s 144.5 metri v finalu in s 307,1 točkami, tretji pa Kobajaši s 304,7 točkami.

"Če ocenjujemo Timija, skoka nista bila tista njegova prava, tako kot denimo v poizkusni seriji. Delal je napake v počepu in v odskoku in enostavno je bilo vsak skok nekaj metrov premalo. Zato je bil deveti, čeprav je v odlični formi. Z ostalimi smo zadovoljni. Peter in Jernej sta približno realizirala tisto, kar v tem trenutku zmoreta. Žiga tudi solidno in točke tudi za Anžeta. Jutri je še ena tekma in jutri bomo dokončno oblikovali ekipo šestih tekmovalcev, v torek pa odpotujemo na svetovno prvenstvo," je za SZS povedal prvi trener Gorazd Bertoncelj.



Izidi:

1. Karl Geiger (Nem) 311,1 (142,0/150,5 m)

2. Kamil Stoch (Pol) 307,1 (144,5/144,5)

3. Ryoyu Kobayashi (Jap) 304,7 (144,5/143,0)

4. Piotr Žyla (Pol) 297,9 (142,0/141,5)

5. Dawid Kubacki (Pol) 297,0 (144,0/141,5)

6. Richard Freitag (Nem) 291,4 (144,0/140,0)

7. Jevgenij Klimov (Rus) 289,2 (138,5/143,0)

8. Killian Peier (Švi) 285,5 (132,5/145,5)

9. Timi Zajc (Slo) 280,3 (140,5/136,0)

10. Johann Andre Forfang (Nor) 280,2 (137,0/139,5)

...

20. Peter Prevc (Slo) 261,1 (129,0/139,0)

23. Jernej Damjan (Slo) 258,7 (132,0/131,5)

25. Žiga Jelar (Slo) 257,4 (134,5/135,5)

28. Anže Semenič (Slo) 244,0 (131,0/129,5)

...

39. Domen Prevc (Slo)

44. Bor Pavlovčič (Slo)