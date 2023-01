Šef svetovnega pokala: Letošnja sezona alpincev je res posebna

Alpski smučarji in smučarke si želijo zimske pravljice. Ne le rezultatske, ampak tudi, ko gre za pogoje na prizoriščih tekem, a v tekmovalnem letu 2022/23 je vse prej kot prijetno. Iskanje dobrih pogojev za treninge je postalo izjemno zahtevna naloga. V prvi vrsti zato, ker je vse dražje, reprezentance razpolagajo z vse manj sredstvi, za nameček so tudi prizorišča odročna in cenovno izjemno zahtevna.

Ko se zgodi, da pride do odpovedi tekem, selitve le-teh v druge države, na druga prizorišča, pa se težave za manjše reprezentance še dodatno zapletajo. Naenkrat iščejo rešitve za kakovosten trening bliže prizorišču naslednje tekme. In zimske kulise so bile vse do ženskih tekem svetovnega pokala v Kranjski Gori prava redkost. Namesto s snegom pobeljenega kultnega Adelbodna, je Švicarjem z veliko napora uspelo ohranili zgolj 'snežni jezik', namenjen tekmovalnemu poligonu, nič drugače ni bilo v Zagrebu in še kje. A razmere naj bi se izboljševale, snežne pošiljke z neba so vse pogostejše, če bodo temu sledile še temperature, bodo lažje dihali tudi odgovorni pri Mednarodni smučarski zvezi, ki se že srečujejo z drugačnimi težavami, kot so jih imeli v prvih dneh januarja. "Na ženskem delu je situacija še kar dobra. Semmering in Zagreb sta sicer imela nekaj manj snega, v Kranjski Gori je bilo veliko bolje. Imeli so dovolj naravnega snega. Letošnja sezona je res posebna, zelo malo padavin," razmišlja direktor ženskega dela svetovnega pokala Peter Gerdol, zamejski Slovenec, ki je na odgovornem položaju od junija 2019.