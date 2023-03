'Peter je stari maček in verjamem, da se bo sestavil tako, kot je treba'

Zdravniško osebje je najstarejšemu od bratov Prevc je takoj priskočilo na pomoč in ga odpeljalo v mobilno bolnišnico. Po prvi oskrbi pa ga je helikopter odpeljal v ljubljanski UKC, kjer so ugotovili lažji pretres možganov, kosti pa so ostale cele. Smučarska zveza Slovenije je sporočila, da bo 30-letni skakalec za zdaj ostal v bolnišnici na opazovanju. V prvi seriji je imel Peter Prevc sicer 26. izid.

V tretji seriji oba najboljša Slovenca nista nastopila. "Super sem zadovoljen. Že prejšnji teden sem dobro skakal, te občutke pa sem prenesel tudi na večjo skakalnico. Odlično. Treba je uživati in biti odločen ter mirno pričakati tekmo," je po uspešnih skokih dejal Zajc in dodal, da na tej skakalnici sicer največ trenirajo: "Ta mi je gotovo ljubša kot manjša. Začel sem odlično in upam, da bo to držalo."

Na treningih sta sicer blestela Timi Zajc in Anže Lanišek . V prvi seriji sta imela drugo in tretjo oceno po 132 in 130,5 m dolgih skokih. Prehitel ju je zgolj vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, Norvežan Halvor Egner Granerud . V drugi seriji pa sta bila Zajc in Lanišek daleč pred vsemi. Zajc je pristal pri 134 metrih, Lanišek pa je zmogel meter manj. Tekmeci so bili najmanj 8,9 točke oddaljeni od obeh slovenskih orlov.

Tudi Lanišek je bil s treningom na veliki skakalnici zelo zadovoljen. Po skokih si je mirno vzel več časa in tistim šolarjem, ki so se zbrali pod skakalnico, potrpežljivo delil podpise in se z njimi fotografiral. "To je bilo zelo lepo. Danes se mi zdi, da je bila še največja podpora doslej. To je neka otroška čistost, pristna energija, zato mi je v veselje, da se lahko fotografiram z njimi in jim podelim kakšen podpis. Mogoče pa komu s tem polepšam dan ali pa vsaj pričaram kakšen lep trenutek," je dejal najboljši slovenski skakalec to zimo. O današnjih skokih pa je dodal, da mu je lepo uspel prehod s srednje na veliko skakalnico. "Mislim, da mi je dobro uspel prehod, za zdaj mi gre vse po načrtih in res sem užival. So bile tudi manjše napake, ampak všeč mi je, da me še vseeno nese daleč."

Prevčev padec ga je precej pretresel, saj je bil ravno na poti s sedežnico na vrh skakalnice, ko se je pripetil. Lanišek verjame, da bo s Prevcem vse v redu."Ko se je to pripetilo, sem se ravno s sedežnico peljal na vrh. Videti je bilo grozno. Nisem videl, ko je Peter priletel direktno na tla, mislim, da ga je še enkrat odbilo, videl sem samo trenutek, ko mu je smučko 'pribilo' v glavo. Po mojem sem postal bled kot zid. Zelo me je zaskrbelo. Nikomur ne privoščim takšnih skokov," je o smoli reprezentančnega kolega dejal na treningu odlično razpoloženi Lanišek. Dodal je, da se je tudi njemu to že zgodilo. "Upam, da bo vse v najlepšem redu. Saj vemo, to je Peter, stari maček, in verjamem, da se bo sestavil tako, kot je treba."