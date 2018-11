Peter Prevc bo izpustil uvodno tekmo svetovnega pokala

"Ekipe za uvod v sezono na Poljskem še nisem določil, je pa že znano, da v njej zagotovo ne bo Petra Prevca . Za to smo se odločili iz preventivnih razlogov, saj imamo od lani slabe izkušnje s to skakalnico. Minulo sezono je bila zelo slabo pripravljena, zato ne bomo tvegali,"je odločitev pojasnil Bertoncelj in dodal, da ima Prevc za zdaj še težave z gibljivostjo gležnja.

Prevc je po koncu lanske sezone prestal dva operativna posega na levem gležnju, zaradi česar je ostal brez ustreznih priprav na novo sezono. Konec oktobra je sicer opravil prve skoke na skakalnici, a stanje gležnja še ni takšno, da bi omogočalo največje napore."Gleženj še ni dovolj gibljiv, to je ta čas največja težava. Sicer pa bolečin ni, Peter dobro okreva. A zgodi se, da gleženj po treningih otrdi in potrebuje kakšen dan več, da se spet omehča in da Peter lahko normalno skače. Stanje gležnja še niha, zato smo se odločili, da ne bomo hiteli," je še sporočil Bertoncelj iz Innsbrucka, kjer je na pripravah s celotno ekipo A, z ekipo A-mladi in Tomažem Nagličem.

A slovenski skakalci nimajo sreče z vremenom."Danes premočno piha, tako da ne bomo mogli opraviti treninga, tudi napoved za naslednje dni ni preveč spodbudna. Malo nas je presenetilo, ker sprva ni tako kazalo, zdaj pa po celi Evropi piha močan jugozahodnik, tako da tudi drugje ne morejo skakati," je sklenil Bertoncelj.

"S trenersko ekipo smo se odločili, da v Wisli ne bom nastopil, ker bi morali zaradi tega kakšno stvar na hitro popraviti, spremeniti. Wislo bom tako zagotovo izpustil, verjetno še kakšno drugo tekmo, da se v miru pripravim in dvignem formo. Na tekme pa bom šel, ko bom dovolj pripravljen,"pa so izjavo Prevca, ki bo bržkone poleg Wisle izpustil še kakšno tekmo, za TV Slovenija pred odhodom na trening v Innsbruck povzeli pri MMC. Po uvodnih tekmah v Wisli se bo karavana svetovnega pokala preselila v Kuusamo, kjer se je običajno začela skakalna sezona, tekmi v Ruki bosta 25. in 25. novembra, nato pa sledi še Nižnij Tagil (1. in 2. decembra).