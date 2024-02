Peter Prevc bo po tej sezoni zaključil uspešno kariero

Peter Prevc naj bi smuči postavil v kot po zadnji tekmi na finalu sezone v Planici. Do takrat bo tekmoval v svetovnem pokalu, z izjemo tekem ta konec tedna v Lake Placidu v ZDA, ki jih bo izpustil.

Slovenski as je na največjih tekmovanjih osvojil sedem kolajn, od tega eno zlato. Na olimpijskih igrah v Pekingu 2022 je bil skupaj z Uršo Bogataj, Niko Križnar in Timijem Zajcem najboljši na mešani ekipni tekmi. Z OI v Sočiju 2014 ima dve posamični kolajni, srebro in bron, z moško ekipo pa je bil srebrn še v Pekingu osem let kasneje.

Na svetovnem prvenstvu je osvojil tri kolajne, prvo z ekipo na SP v Oslu leta 2011 (bron), dve posamični pa v Predazzu dve leti kasneje (srebro, bron). Vrhunec njegove kariere predstavlja sezona svetovnega pokala 2015/16, v kateri je popravil številne mejnike. V njej je zbral 15 od svojih skupno 23 zmag v svetovnem pokalu, 22-krat je stal na stopničkah ter osvojil kar 2303 točke. Vse to so še vedno rekordne znamke v eni sezoni svetovnega pokala.

Skupaj je na posamičnih tekmah svetovnega pokala nastopil 331-krat in 57-krat stopil na oder za zmagovalce. Še dvakrat je v seštevku za veliki kristalni globus zasedel drugo mesto. Dosegel je 23 zmag, kar ga na večni lestvici uvršča na 12. mesto. Vključno z ekipnimi tekmami ima 35 zmag in 87 uvrstitev na stopničke.

V smučarskih poletih je še vedno sorekorder po številu osvojenih malih kristalnih globusov (3), na svetovnih prvenstvih v tej disciplini pa je bil enkrat svetovni prvak (2016), enkrat bronast (2014), dvakrat pa je naslov osvojil z ekipo iz Vikersunda in letos s Kulma. Z ekipo ima še srebrno kolajno iz Oberstdorfa 2018.

Čeprav je v zadnjih letih na velikih tekmovanjih vedno pokazal svojo vrednost, po sezoni 2015/16 nikoli več ni našel poti na sam vrh skakalne piramide v svetovnem pokalu, a je z vztrajanjem in trdim delom ostajal med najboljšimi ter predstavljal pomemben člen pri vzgajanju nove generacije slovenskih skakalcev.

Leta 2018 je prvič postal očka sinu Ludviku, pred dobrima dvema letoma pa drugič, ko je na svet prijokal sin Oskar. Večkrat je poudaril, da se mu je življenje po rojstvu otrok spremenilo. Lani je v Planici želel nastopiti na domačem svetovnem prvenstvu. Potem ko se na srednji skakalnici ni uvrstil v ekipo, je na treningu na veliki grdo padel in s pretresom možganov pristal v bolnišnici.

To sezono se je vrnil na tekme svetovnega pokala in skupaj s Timijem Zajcem, Lovrom Kosom in bratom Domnom Prevcem na Kulmu postal svetovni prvak v poletih. Trenutno je 13. skakalec zime, šestkrat se je zavihtel med deseterico. Na stopničkah je z ekipo stal v Zakopanah, ko je bila slovenska četverica druga.