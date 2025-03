Peter Prevc: Domnu je uspel popoln skok; Zajc: Mnogi ne bi pristali

"To sem si od nekdaj želel, sanje so se mi uresničile. Zadnja tekma v Planici, da greš s takšno popotnico v naslednjo sezono ... težko spišeš takšno zgodbo," je o velikem uspehu za TV Slovenija spregovoril Prevc, čigar rekord je izmeril njegov oče, Božidar Prevc .

Ob tem je Prevc, ki je zaostal le za zmagovalcem Anžetom Laniškom, dodal: "V zraku sem čutil, da je to to. Sile so bile prevelike, zato nisem tvegal telemarka, sem pa v poletu izjemno užival. Tudi če bi mi v celotni sezoni uspel le rekord, bi to takoj podpisal. Danes bom tako dobro spal, jutri me niti šest budilk ne zbudi."

"Privilegij je, da sem lahko bil prisoten ob tem, da sem to doživel. Se zgodi, Domen je v takšni formi, da se mu je vse poklopilo. Mislim, da je bil edini, ki je bil zmožen pristati pri takšni daljavi. Mnogim ne bi uspelo pristati. Sprva nisem vedel, da gre za rekord, ko pa smo gledali posnetek pa sem dobil kurjo kožo," je zgodovinski polet Prevca komentiral Timi Zajc.

Domen Prevc, ki je po Petru in Niki Prevc tretji lastnik svetovnega rekorda v družini, je bil v letošnji sezoni najboljši letalec sezone, za kar je prejel mali kristalni globus.