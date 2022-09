Peter Prevc: Glavni cilj sezone je, da bi na SP v Planici dobro skakal

Ob koncu poletne sezone je dejal, da kakšnih posebnosti do začetka zime ne pričakuje. Za zdaj priprave potekajo po načrtih. "V bistvu vse poteka nekako tako kot v minulih letih, ko pride september, za kakšne večje popravke ni več časa, temelji za sezono so postavljeni, zdaj je treba formo le še izpiliti."

Kot je dodal, je v tem obdobju zlasti treba priti do konstantnosti pri skokih. "Zdaj bo treba priti do stabilnih skokov, sam glede tega še nisem pravi. Če pogledam le torkovo državno prvenstvo, sem pokazal en zelo slab skok in en normalen skok, tako da sem na tretjem mestu kar veliko zaostal za prvima dvema. Ta nihanja je treba odpraviti in do prvih tekem dobiti 'v noge' dobre skoke, ki so pomembni za samozavest." Za zdaj ga ta nihanja v skokih še ne skrbijo: "Če bo pa čez slabe tri tedne še vedno tako, me bo pa že začelo skrbeti. Je pa to sestavni del priprav, en mesec ti gre bolje, drugi slabše. Zmeraj upaš, da težki trenutki čim hitreje minejo in lepši čim dlje trajajo."

Pri opremi večjih sprememb, kot poudarja, ni. "Detajli pri dresih se skozi sezono ves čas spreminjajo. Ampak to gre za malenkosti. Ves čas se razmišlja o izboljšavah, ni pa nujno, da ti te vedno uspejo. Še vedno dobra oprema sama po sebi ne odloča tekme, temveč skakalec opravi glavno delo, lahko pa pomeni, da si, na primer, peti namesto sedmi. Z leti se je pri opremi toliko stvari spremenilo, da zdaj potrebuješ ob sebi več ljudi, ki ti pomagajo uresničiti želje."