Peter Prevc: Izpadel sem goljufivec, kar pa nisem

Prevc je dodal, da je njegov dres že v rokah skrbnika Roberta Kranjca , ki od letošnje sezone reprezentantom šiva drese, in da ga je slednji že popravil. "A nato sem ga še vseeno pustil v njegovih rokah in mu naložil, naj zvečer raje še enkrat preveri, če je res vse v redu. Za vsak primer, da bo res vse tako, kot mora biti." Ko je ostal brez stopničk, se je počutil, kot da je nekdo v njem ugasnil nek gumb. "Nisem bil jezen ali žalosten, 'brezvezen' sem bil. Seveda mi ni bilo vseeno. Nerodno mi je bilo. Izpadel sem goljufivec, kar pa nisem," je poudaril Prevc.

"Vse skupaj niti ni bilo tako pestro, kot se je slišalo. Bilo pa je malo nepričakovano, saj tistim na stopničkah nadzorniki zadnje leto in pol velikokrat sploh niso merili dresov, skakalcem od četrtega do desetega mesta pa bolj podrobno. Ko enkrat vidiš, da si ostal brez rezultata, si prazen," je o prvi diskvalifikaciji v karieri dejal Prevc in poudaril: "Če ne drugega, sem v hipu izgubil 57 točk. Lani sem kar nekaj časa potreboval, da sem jih toliko nabral."

Peter Prevc , čigar skoki so iz tekme v tekmo boljši, predvsem pa boljši tudi kot na treningih, po diskvalifikaciji zaradi neustreznega dresa ni bil prav posebno jezen. Kot pravi, je le pospravil prtljago in se odpravil domov.

Prevc: "V prihodnje bomo bolj pozorni."

Kot pravi, je težko reči, kdo je kriv za neustrezen dres, a poudarja, da je odgovornost za opremo na strani skakalca: "Seveda! Vsak tekmovalec je sam odgovoren za svojo opremo. Šlo je za del dresa zadaj nad peto, ki gre prek čevlja in ki je nepomemben za same skoke. Prepustnost dresov merimo tudi sami."

A ne glede na zaplet v Ruki je Prevcu v tolažbo, da so njegovi skoki boljši od pričakovanj, tako da je z uvodom v sezono vseeno zelo zadovoljen, predvsem pa pomirjen. "Presenečen sem bil nad tem, kako dobro sem začel. Skakal sem boljše kot na treningu. Sem zadovoljen, predvsem pa pomirjen, da nisem z dobrimi skoki nekje okrog 15. mesta, ampak da mi povprečen skok prinese tak rezultat. Pokazalo se je, da sem z dobrimi skoki lahko tudi pri vrhu. Neko breme mi je gotovo padlo z ramen in nadaljevanje bo gotovo lažje. Dobra stvar je, da lahko skočim dobro večkrat zaporedoma," je o uvodnih dveh postojankah dejal Prevc in dodal, da je ponosen na to, da več fantov v ekipi dobro skače.

Prevc se konec tedna vrača v Nižnij Tagil, za katerega pravi, da se je enkrat doslej prav tam njegova forma že obrnila navzgor. "Gre pa za zelo zahtevno skakalnico. Miza je daljša, nato skočiš v luknjo, tam pa se veter kdaj čudno obrača. Na koncu je treba vse to odmisliti, ostati zbran na svoj nastop in marsikaj ti lahko uspe," je optimistično razpoložen dejal Prevc pred odhodom v Rusijo.