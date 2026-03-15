Peter Prevc je razlog, da ima Slovenija po novem poševni vetrovnik

Moč vetra, ki piha tudi s 160 kilometri na uro, in občutek brezskrbnega letenja. To lahko odslej doživite tudi pri nas. "Na svetu sta samo dva takšna vetrovnika. Prvega smo pred devetimi leti zgradili v Stockholmu, zdaj pa smo končno tukaj z drugim," nam je zaupal vodja vetrovnika Inclined Gavin Patnode .

A drugega vetrovnika, ki stoji v Žirovnici, ne bi bilo brez doprinosa Petra Prevca. "On je razlog, da smo se odločili izpeljati projekt v Sloveniji," pravi Patnode, nad novo pridobitvijo pa je navdušen tudi nekdanji slovenski šampion: "Doslej sta obstajala vertikalna vetrovnika, ta pa je poševni, kar doda dimenzijo letenja. Smučarski skakalec je v zraku šest ali sedem sekund, tukaj pa si lahko več minut. S tem tvoja podzavest dobiva občutke v zraku in se uči, da ti nato na skakalnici o tem ni treba razmišljati."