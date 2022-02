Peter Prevc: Najslabši Slovenec je lahko na koncu 15.

V kvalifikacijah za moško skakalno preizkušnjo na srednji skakalnici v Džangdžjakovu bodo slovenske barve v soboto zastopali Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos in Peter Prevc. Prvi je imel mesto na prvi tekmi olimpijskih iger zagotovljeno, ostali trije pa so si po izenačenem boju priborili prednost pred rojakom Cenetom Prevcem.

icon-expand Robert Hrgota FOTO: Luka Kotnik

Za izbrano vrsto, ki jo vodi glavni trener Robert Hrgota, sta bila posledično oba dneva za treninge zelo stresno opravilo, sploh ob izjemni izenačenosti, ki trenutno krasi slovenske orle. Edini, ki tega pritiska ni čutil, je bil Anže Lanišek. Toda sam s skoki ni bil zadovoljen, vseeno pa je po treningih, na katerih je bil večinoma med Slovenci najslabši, našel svetlo točko. "Na prvo žogo so bile v izteku moje geste zgovorne. Potem ko sem pogledal posnetek, sploh drugega skoka, pa sem videl, da sem imel precej vetra od zadaj, čeprav so meritve pokazale, da imam več kot en m/s vzgornika. Gre na bolje in moram zaupati sam sebi ter se čim manj obremenjevati z drugimi stvarmi," je dejal 25-letni Domžalčan. Dodal je, da mu motivacije ne manjka. "Vemo, kje smo. Smo na olimpijskih igrah in tu vsak želi pokazati največ, svoje najboljše skoke. Tu ne vidim težave, je pa mogoče želja celo kdaj prevelika. Treba se bo umiriti in pripraviti za jutri in pojutrišnjem," je dodal letos petouvrščeni v skupnem seštevku svetovnega pokala. Najprej ga skupaj s preostalimi tremi reprezentančnimi kolegi čakajo sobotne kvalifikacije ob 7.20, v nedeljo pa bo tekma ob 14. uri po slovenskem času. Najboljša posamična dosežka sta danes na treningu uspela Lovru Kosu in Petru Prevcu. Slednji je bil na drugem treningu s 103 m najboljši, z nasploh konstantnim skakanjem pa si je priboril skupno že deseti nastop na OI, na katerih nepretrgoma nastopa vse od Vancouvra 2010.

icon-expand Peter Prevc FOTO: AP

"Predvsem sem pomirjen, kako sem dva dni tukaj skakal. Še zmeraj pa to ne pomeni nič avtomatskega za tekmo. Še naprej je treba biti zbran," je na kratko dejal najstarejši od bratov Prevc. Bolj se je razgovoril o izenačenosti znotraj reprezentance. "V bistvu so bili to zame res najbolj stresni treningi. Za to četrto oziroma peto mesto je bila vedno borba. Zdaj pa smo Slovenci v tako zavidljivem položaju, da je lahko četrti, peti član oziroma najslabši šele 15. na tekmi. To je tisto, kar ustvari en tak pritisk in poveča željo, 'pismo, jaz bom pa že šel na tekmo, in če bom potem tam najslabši Slovenec, sem lahko 15.'. Po drugi strani pa je res, da imajo vsi tukaj na prizorišču že stopničke v tej sezoni." Tudi Kos, na stopničkah je stal na novega leta dan v Garmisch-Partenkirchnu, je tako kot starejši od Prevcev v Pekingu dobil eno serijo za trening. Dobil je zadnjo, a prav tako izpostavil pritisk, ki ga je bilo čutiti v zadnjih dneh na srednji skakalnici. "Malo drugače je vse skupaj. Ti treningi in zbiranje ekipe za na tekmo prinašajo vseeno malo več pritiska, kot sem pričakoval. Sicer pa se mi zdi, da je, potem ko prideš na tekmo, vse isto. V zadnjih dveh dneh je bilo kar napeto, sploh danes, ko smo bili vsi na kupu. Zadnji skok je bil res dober, ampak lahko bi to prikazal tudi malo prej," je izpostavil 22-letni Kos.

icon-expand Timi Zajc FOTO: Damjan Žibert