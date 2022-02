Peter Prevc ne skriva razočaranja: Težko je zbrati misli in povedati kar koli pametnega

Po tekmi je skakalec, ki je pred osmimi leti v Sočiju prejel dve kolajni, komaj zadrževal solze. Na poti v mešano cono pa se je pred pogovorom s slovenskimi novinarji že nekoliko pomiril. A le nekoliko.

"V bistvu je žalostno. Ostal sem praznih rok, čeprav ... Če bi bila to tekma svetovnega pokala, bi bil veliko bolj zadovoljen, kot sem zdaj. To je tekma, na kateri ni izgovorov, da bo jutri bolje, ker ne bo, ali pa da je še veliko tekem in se bo že sestavilo. Zelo dobro sem 'oddelal', najbolje, kar sem lahko, vendar včasih to ni dovolj," je v prvem odzivu dejal najstarejši od bratov Prevc.

Tudi njega so tako kot glavnega trenerja Roberta Hrgoto zmotile sodniške ocene v drugi seriji. "Dobil sem točko in pol manj kot za prvi skok ter točko in pol manj kot Fettner (Manuel, srebrni na tekmi, op. STA). Ne vem, to se dogaja," je razlagal s kislim nasmeškom na obrazu. Čakanje na drugi nastop ga ni zmedlo. To je pripisal izkušnjam iz kariere, v kateri je doživel tako rekoč vse. "Dobro je bilo, veliko časa sem imel do drugega nastopa. V kabini sem ohranjal mirnost, da ne bi zbezljal, in osredotočenost, da bi ostal 'napaljen'. Sicer te lahko hitro začne črvičiti, ampak če si mlajši, se morda ne zavedaš pomembnosti iger in ti je lahko po tej strani lažje," je dodal.