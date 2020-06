Peter Prevc: Ne veselim se svetovnega prvenstva v poletih

"Dobro je, ko ti kdo reče, takrat in takrat je tekma, toliko imaš časa in je rešeno,"je problematiko prilagojene poletne in morebiti tudi zimske sezone zaradi koronavirusne pandemije izpostavil Peter Prevc. Tudi njega to sezono čaka še en vrhunec več kot ponavadi.

"Na tri smo že navajeni, v bistvu zdaj štiri z norveško turnejo. Pred tem so bile tu novoletna turneja, svetovno prvenstvo in za konec Planica. Decembra je ponavadi bolj ogrevalni mesec," je pripomnil zmagovalec svetovnega pokala v sezoni 2015/16. Tudi zanj bo svetovno prvenstvo v poletih v Planici (11. - 13. december) nekaj novega, saj skakalci niso vajeni poletov ob koncu koledarskega leta. Ravno zato se poletov pod Poncami decembra ne veseli tako, kot bi se jih ob koncu sezone.

'Ponavadi se na začetku sezone nisem nikoli prav zares izkazal'

"Ne, ker ne vem, kako bo, ker prihajajo tako hitro. Ponavadi se na začetku sezone nisem nikoli prav zares izkazal," je priznal lani osmi skakalec zimske sezone. Če ga pogled v december malce bega, ga začetek priprav ne skrbi.

"Vse poteka kar zelo dobro, treniram lahko, kar me boli, me ne toliko, da bi moral treninge spreminjati. Na skakalnici ni večjih težav, v bistvu je treba le skakati, skakati in skakati, da se težave počasi odpravijo," je novinarjem razlagal 27-letnik iz Selške doline. Poškodovani in operirani gleženj ga še vedno kdaj zmoti.

"Ko so se začeli treningi z veliko poskoki, odboji, se kdaj pojavi zatrdelost gležnja, ampak zdaj ga že znamo ukrotiti," je dejal Prevc, ki ga v petek čaka prva tekma na državni ravni v Mislinji, kjer po njegovih besedah ni skakal že deset let.

Težka skakalnica

Na skakalnicah se je na pripravah letos pojavil 14 dni kasneje kot drugi in se posledično ob izkoriščenem času boljše volje vrnil na skakalnice, četudi so bili prvi skoki v Žireh slabi.

"Tam je, čeprav se bo slišalo razvajeno, težka skakalnica. Razvajeno zato, ker tam skačejo otroci. Potreboval sem celoten trening, da sem se navadil na skakalnico. Za pristajati je zelo dobra, kar je za prve skoke primerno, da dobiš čim prej zaupanje v to, da lepo pristaneš," je dejal Prevc.

V prevelikem zaostanku se, kar se tiče količine, vseeno ni znašel, čeprav po dolžini zaostaja za Timijem Zajcemin Anžetom Laniškom.