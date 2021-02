Peter Prevc ostal brez tekme na srednji napravi

Smučarski skakalci so danes na prizorišču svetovnega prvenstva v Oberstdorfu opravili še drugi uradni trening pred kvalifikacijami. Najboljša Slovenca, Anže Lanišek in Bor Pavlovčič, ki sta imela mesto v ekipi že zagotovljeno, nista skakala. Po treningu se je trener Robert Hrgota odločil, da bosta v petek nastopila še Cene Prevc in Žiga Jelar.

icon-expand Peter Prevc FOTO: AP Za dve mesti so se borili štirje skakalci, med njimi tudi bronast s srednje skakalnice iz leta 2013, Peter Prevc. V prvi seriji je imel Jelar deveto oceno, Domen Prevc 19., Peter Prevc 21. in Cene Prevc 30. med 72 skakalci, ki so nastopili. V drugi seriji je bil Cene Prevc 11., Domen Prevc 27., Peter Prevc 34. in Jelar 35. V tretji seriji, vse tri treninge je dobil prvi favorit tega SP, Norvežan Halvor Egner Granerud, je bil Jelar osmi, Cene Prevc 11., Domen Prevc 21. in Peter Prevc 27. Po treningu se je glavni trener Robert Hrgotaodločil, da prosti mesti v ekipi dodeli Cenetu Prevcu in Jelarju.