Zimski športi

Peter Prevc verjame v brata: Domen bo ostal zbran do zadnje planiške tekme

Planica, 25. 03. 2026 13.55 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
A.H. STA
Nekdanji skakalni as Peter Prevc je vrsto let Planico doživljal kot tekmovalec, lani je bil prvič v vlogi gledalca, konec tedna pa bo skakalni finale pod Poncami prvič spremljal še kot vodja organizacijskega odbora. Kljub številnim vlogam je prepričan, da je daleč najlepše Planico doživeti kot navijač, in povabil gledalce na skakalni praznik.

"Že kot tekmovalec sem zmeraj rad prihajal v Planico, lani pa sem kot gledalec lahko Planico doživel še iz drugih zornih kotov. Predvsem me je zadela razsežnost dogodka. Sami skoki so sicer zelo pomembni, ampak ob tem poteka še veliko drugih zanimivih dogodkov," je uvodoma povedal 33-letnik.

"Po drugi strani pa so me nekako prevzela čustva, topli občutki, ko sem prišel tja, videl množico, občutil atmosfero, nato pa doživel še Domnov svetovni rekord iz prve vrste," je bil iskren Peter Prevc.

Kot je pojasnil, ga za novo vlogo predsednika OK Planica ni bilo treba posebej prepričevati. "Ko je Luka Steiner (predsednik Smučarske zveze Slovenije, op. a.) v Bischofshofnu izrazil željo, da organizacijski odbor Planica na čelo dobi nekoga, ki je tudi sam skakal, ki ima rad Planico in ki Planico tudi živi, sem bil zelo hitro za."

 

V novi vlogi je kot največji izziv izpostavil, kako ujeti tempo novih sodelavcev. "Ko prevzameš stvar tako malo časa pred dogodkom, ko je v bistvu že skoraj 90 odstotkov stvari narejenih, urejenih, dogovorjenih, je treba nabrati čim več informacij usklajene ekipe sodelavcev."

Če bi moral oceniti, kako je doživeti Planico v različnih vlogah, zanj dvoma ni. "Jaz mislim, da je najlepša Planica navijaška, saj imaš priložnost in možnost doživeti Planico tako, kot si sam želiš."

S tekmovalnega vidika Prevc pričakuje zelo zanimiv konec tedna, saj je, kot pravi, kar nekaj tekmovalcev sposobnih v poletih priti na vrh. Predvsem ga je presenetil Japonec Tomofumi Naito, ki se je v Kulmu s sposojenimi smuči povsem približal Domnu Prevcu.

"Zagotovo bo Domen ostal zbran do zadnje planiške tekme, ne gre pozabiti niti na Žabo (Anže Lanišek, op. a.), saj vemo, kakšne daljave je v Planici že dosegel, tudi Timi (Zajc, op. a.) je doma že imel rezultate. Tudi pri puncah je kar nekaj deklet sposobno leteti zelo, zelo daleč," je prepričan Prevc, ki je v šali napovedal tudi nov ženski rekord pri 242 metrih.

Preberi še Grozovit padec v Planici: predtekmovalca odpeljali v bolnišnico

Glede morebitnega moškega novega rekorda je bolj skeptičen. "Morda se da poleteti še pol metra dlje od zdajšnje znamke (254,5 metra), ampak pri takšni daljavi bi me že zelo skrbelo za noge tekmovalcev oziroma Domna," je v smehu dodal Prevc, ki to sezono z navdušenjem spremlja rekordne dosežke sestre in brata, četudi so po novoletni turneji zaradi njunih serijskih zmag zelo enolični.

Kot je iskreno priznal, si nikoli ni mislil, da bo v družini Prevc po dosežkih v karieri padel šele na tretje mesto.

"Kakšne tekme si sploh nisem ogledal in sem pospremil samo rezultate. Če Nike in Domna ni bilo na vrhu, pa sem šel pogledat, zakaj ju ni. Ponavadi je šlo za kakšno diskvalifikacijo. Teh imamo Slovenci letos res veliko."

Le Kazahstan je to zimo v svetovnem pokalu zbral več diskvalifikacij kot Slovenija. "Po številu diskvalifikacij smo druga nacija to sezono. Resda imamo dva na vrhu, ampak po drugi strani Nemčija sploh nima nobenega kartona. Pripravljam statistiko, kolikokrat je bil kdo od tekmovalcev na kontroli, in mogoče se pokaže kakšen zanimiv vzorec. Dejstvo je, da je Domen v prvih serijah v narekovajih naključno vsakič na kontroli, v finalni pa mora iti, ker gre najboljših šest," je razmišljal Prevc in dodal, da do diskvalifikacij prihaja tudi zato, ker fantje sami želijo biti na meji.

"Če nisi na limitu, ne prideš zraven. V formuli 1 se tudi zgodi, da tekmovalec obstane na startu, ravno zato, ker je na meji. Včasih pa gre tudi za smolo. Timi je, na primer, res dobil material, ki še ni bil dovolj preizkušen," je o boleči temi letošnje zime za slovensko vrsto še dejal Prevc.

