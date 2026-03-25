Peter Prevc verjame v brata: Domen bo ostal zbran do zadnje planiške tekme

"Že kot tekmovalec sem zmeraj rad prihajal v Planico, lani pa sem kot gledalec lahko Planico doživel še iz drugih zornih kotov. Predvsem me je zadela razsežnost dogodka. Sami skoki so sicer zelo pomembni, ampak ob tem poteka še veliko drugih zanimivih dogodkov," je uvodoma povedal 33-letnik. "Po drugi strani pa so me nekako prevzela čustva, topli občutki, ko sem prišel tja, videl množico, občutil atmosfero, nato pa doživel še Domnov svetovni rekord iz prve vrste," je bil iskren Peter Prevc. Kot je pojasnil, ga za novo vlogo predsednika OK Planica ni bilo treba posebej prepričevati. "Ko je Luka Steiner (predsednik Smučarske zveze Slovenije, op. a.) v Bischofshofnu izrazil željo, da organizacijski odbor Planica na čelo dobi nekoga, ki je tudi sam skakal, ki ima rad Planico in ki Planico tudi živi, sem bil zelo hitro za."

V novi vlogi je kot največji izziv izpostavil, kako ujeti tempo novih sodelavcev. "Ko prevzameš stvar tako malo časa pred dogodkom, ko je v bistvu že skoraj 90 odstotkov stvari narejenih, urejenih, dogovorjenih, je treba nabrati čim več informacij usklajene ekipe sodelavcev." Če bi moral oceniti, kako je doživeti Planico v različnih vlogah, zanj dvoma ni. "Jaz mislim, da je najlepša Planica navijaška, saj imaš priložnost in možnost doživeti Planico tako, kot si sam želiš." S tekmovalnega vidika Prevc pričakuje zelo zanimiv konec tedna, saj je, kot pravi, kar nekaj tekmovalcev sposobnih v poletih priti na vrh. Predvsem ga je presenetil Japonec Tomofumi Naito, ki se je v Kulmu s sposojenimi smuči povsem približal Domnu Prevcu. "Zagotovo bo Domen ostal zbran do zadnje planiške tekme, ne gre pozabiti niti na Žabo (Anže Lanišek, op. a.), saj vemo, kakšne daljave je v Planici že dosegel, tudi Timi (Zajc, op. a.) je doma že imel rezultate. Tudi pri puncah je kar nekaj deklet sposobno leteti zelo, zelo daleč," je prepričan Prevc, ki je v šali napovedal tudi nov ženski rekord pri 242 metrih.