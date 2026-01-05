Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil

Ljubljana, 05. 01. 2026 15.55 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Božidar Bulat A.M.
Peter Prevc

Tudi v tej sezoni je prvo ime moških smučarskih skokov Domen Prevc, še nedolgo nazaj pa je bil v svetovnem vrhu njegov starejši brat Peter, ki je pred slabima dvema letoma sklenil kariero. 33-letni Slovenec je v ekskluzivnem pogovoru med drugim dejal, da ga prevlada mlajšega brata ne preseneča.

"Uživam v tekmovalnem in športnem pokoju, ampak življenje še zmeraj ni upokojensko," je uvodoma dejal zmagovalec velikega kristalnega globusa, novoletne turneje in dobitnik štirih olimpijskih medalj Peter Prevc. Ta je profesionalno športno pot končal marca leta 2024 pred 20-tisočglavo množico v Planici, od takrat pa šport, v katerem je vrsto let navduševal slovensko občinstvo, spremlja pred malimi zasloni: "Nervoza je prisotna tako na skakalnici kot tudi pred televizijo. Je pa res, da doma osebno nisi nič na slabšem, če kdo slabše skoči, na skakalnici pa so posledice hujše. Tekmovalci, ki se borijo za najboljše uvrstitve, so pod velikim pritiskom."

Kljub temu da Peter ni več aktiven, je njegov priimek v svetu smučarskih skokov še vedno najmočnejši. Zdaj za veselje slovenskih navijačev skrbi Domen Prevc, ki je po treh tekmah letošnje turneje štirih skakalnic na vrhu lestvice. "Mene Domen to sezono ni zelo presenetil. Njegova krivulja se je začela strmo dvigovati pred točno enim letom v Innsbrucku, ko je naredil tudi velik mentalni preskok in bil tam zelo uspešen. Nato je hitro prišel do vrha sveta, obdržal formo in jo kronal z zmago in rekordom v Planici. Suveren in zelo močen je bil tudi poleti na treningih, tako da sem stiskal pesti, da se mu prvi tekmovalni vikend uspešno začne. Domen je zelo močen in ostaja v svojem svetu," je o sedem let mlajšem bratu povedal nekdanji smučarski skakalec.

Prispevek o Prevcu si boste lahko ogledali v športnem delu oddaje 24UR.

Slovenski reprezentanci pa v tej sezoni ne gre vse po načrtih. Na novoletni dan v Garmisch Partenkirchnu namreč ni nastopil Timi Zajc, ki je bil diskvalificiran. Razlog je bil neustrezen dres pri nogi, ki je odstopal za štiri milimetre. "Diskvalifikacije in ostale neprijetne težave so ene največjih skrbi za Domna. Toliko kontrol dresa, kot je on opravil to sezono, ni še nihče v zgodovini smučarskih skokov. Kontrolorji po skoraj vsakem njegovem skoku vzamejo in pregledajo njegovo opremo. Fis (Mednarodna smučarska zveza, op. a.) pravi, da je to naključje oziroma da so vsi enako tretirani. Domen je na varni strani, je pa zmeraj potrebno biti previden," je še dodal Prevc.

smučarski skoki peter prevc domen prevc pogovor

Nika Prevc z novo zmago prevzela rumeno majico

Valenti po Kranjski Gori: Priznam, pričakovali smo več

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nova mala zvezda: Igor Drvenkar pozdravil hčerko Liro
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
zadovoljna
Portal
Veljal je za najlepšega, danes pa ...
Pomotoma zamenjana prtljaga razkrije torbo polno diamantov
Pomotoma zamenjana prtljaga razkrije torbo polno diamantov
Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo
Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
vizita
Portal
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen
Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
cekin
Portal
Denarno nadomestilo za brezposelnost 2026 - preverite novosti
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
moskisvet
Portal
Kontakt z bivšo partnerko v novem razmerju – da ali ne?
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Pri 66 letih mlajši kot kdarkoli? Cowell razkril, kako
Pri 66 letih mlajši kot kdarkoli? Cowell razkril, kako
Kdaj bi morali večerjati pozimi?
Kdaj bi morali večerjati pozimi?
dominvrt
Portal
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
okusno
Portal
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
voyo
Portal
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428