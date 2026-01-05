Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil

"Uživam v tekmovalnem in športnem pokoju, ampak življenje še zmeraj ni upokojensko," je uvodoma dejal zmagovalec velikega kristalnega globusa, novoletne turneje in dobitnik štirih olimpijskih medalj Peter Prevc. Ta je profesionalno športno pot končal marca leta 2024 pred 20-tisočglavo množico v Planici, od takrat pa šport, v katerem je vrsto let navduševal slovensko občinstvo, spremlja pred malimi zasloni: "Nervoza je prisotna tako na skakalnici kot tudi pred televizijo. Je pa res, da doma osebno nisi nič na slabšem, če kdo slabše skoči, na skakalnici pa so posledice hujše. Tekmovalci, ki se borijo za najboljše uvrstitve, so pod velikim pritiskom."

Kljub temu da Peter ni več aktiven, je njegov priimek v svetu smučarskih skokov še vedno najmočnejši. Zdaj za veselje slovenskih navijačev skrbi Domen Prevc, ki je po treh tekmah letošnje turneje štirih skakalnic na vrhu lestvice. "Mene Domen to sezono ni zelo presenetil. Njegova krivulja se je začela strmo dvigovati pred točno enim letom v Innsbrucku, ko je naredil tudi velik mentalni preskok in bil tam zelo uspešen. Nato je hitro prišel do vrha sveta, obdržal formo in jo kronal z zmago in rekordom v Planici. Suveren in zelo močen je bil tudi poleti na treningih, tako da sem stiskal pesti, da se mu prvi tekmovalni vikend uspešno začne. Domen je zelo močen in ostaja v svojem svetu," je o sedem let mlajšem bratu povedal nekdanji smučarski skakalec.

Prispevek o Prevcu si boste lahko ogledali v športnem delu oddaje 24UR.