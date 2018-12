Peter Prevc: Iz udobnega naslonjača se bo spet treba podati v boj

"Začeli smo vzpodbudno, enkrat smo že stali na odru za zmagovalce, dvakrat smo bili tik pod njimi. Nova ekipa, ki je stopila v velike čevlje, kar se tiče stroke in seveda mlade tekmovalke in tekmovalci, ki so si na stežaj odprli vrata v A reprezentanco, pokazali, da je bilo delo preko poletja zelo dobro opravljeno. Mislim, da imamo veliko optimizma za nadaljevanje sezone, da bomo razveseljevali ne samo sponzorje, ampak tudi vse Slovenke in Slovence tako kot so od naših ekip navajeni. Vesel bom, če bodo to delo, ki so ga vložili v poletju prineslo takšne rezultate, kot so bili v prejšnjih sezonah. Jaz imam zaupanje v obe ekipi, v nordijsko kombinacijo, vesel sem tudi, da se je Peter vrnil med nas in mislim, da bo prava ekipa šla na pot že čez 14 dni. Dobra ekipa pa gre na pot konec tega tedna," je uvodoma vse prisotne pozdravil Ljubo Jasnič, predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo.

Slovenski orli so pod vodstvom Gorazda Bertoncljasezono začeli z zelo solidnimi rezultati. Za presežke skrbita predvsem Timi Zajcin Domen Prevc, ki se je na minuli tekmi v Nižnjem Tagilu celo boril za stopničke, a na te bodo morali naši fantje v letošnji sezoni počakati vsaj do naslednje tekme. "Danes smo izvedeli veselo novico, da Tilen Bartolv začetku naslednjega tedna že lahko začne opravljati prve skoke, tako da računamo, da bo v kratkem času pripravljen za tekmovanje v svetovnem pokalu. Na prve tekme se naslednji vikend v Engelbergu vrača tudi Peter in verjamem, da je dovolj dobro pripravljen, da bo uspešno nastopal Iz Rusije smo odšli z mešanimi občutki. S prvo tekmo smo bili zadovoljni. Na obeh tekmah smo v igri za stopničke imeli enega skakalca, a se nam ni izšlo. V soboto smo naredili dober ekipni rezultat, na nedeljski pa smo izvedli slabše skoke, malo mešani so bili vetrovni pogoji in ni se nam izšlo, a gremo naprej. Ekipa za Neustadt ostaja enaka, nato pa sledijo menjave za Engelberg," je dejal Bertoncelj, ki takrat še ni vedel, da je vodstvo mednarodne smučarske zveze odpovedale tekme v Neustadtu.