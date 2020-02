Peter Prevc tik pod stopničkami v Sapporu

V prvi seriji sta tekmo končala Rok Justin in Cene Prevc, ki sta s 113.5 in 117.5 metri zasedla 35. oz. 32. mesto. Preostala četverica se je razvrstila med 8. in 17. mestom. Domen Prevc je skočil 121.5 metrov in je s 101,6 točkami zasedal 17. mesto, Peter Prevc je s 124 metri in 108,4 točkami zasedal 13. mesto, pred njim je bil s 127 metri in 109,6 točkami Anže Lanišek na 11. mestu. Najboljši je bil tokratTimi Zajc s 126 metri in 111,2 točkami na 8. mestu. V vodstvu je bil vodilni v skupnem seštevku, Stefan Kraft s 139 metri in 134,7 točkami, drugi je bil Poljak Dawid Kubacki s 131.5 metri in 120,6 točkami, tretji pa Nemec Karl Geiger s 130 metri in 117,8 točkami. Finalno serijo, v kateri je najprej še snežilo, nekje na sredini pa se je povsem zjasnilo, je Domen začel s 117.5 metri, skupno 194,8 točk pa je bilo danes dovolj za končno 23. mesto. Sledil je sijajen skok Petra, ki je pri 138 metrih naredil še krasen telemark, 235,7 točk pa je pomenilo vodstvo za kar nekaj časa, na koncu pa je zasedel visoko 4. mesto, tako kot včeraj, je tudi danes imel tretjo oceno finalne serije. "Odlična tekma. Naredil sem dva zelo dobra skoka, sploh drugi je bil zelo, zelo vrhunski. Lahko sem veliko napredoval v finalu in to mi daje veliko samozavesti za naslednje tekme," je povedal Prevc.

S 133 metri in 223,5 točkami je za njim zaostal Lanišek, ki je skočil na 10. mesto. "Z današnjo tekmo sem zadovoljen, pokazal sem dva dovolj dobra skoka, kar me je na koncu uvrstilo med prvo deseterico in s tem moram biti zadovoljen," je za uradno spletno stran SZS pokomentiral Lanišek. Tudi Zajc je s 130.5 metri in 231,8 točkami zaostal tik za najstarejšim Prevcem, potem ko je omenjena trojica nekaj časa zasedala prva tri mesta na tekmi. Zajc je na koncu tudi pridobil eno mesto v finalu in je bil sedmi. "Danes sem zelo zadovoljen s 7. mestom, znova sem bil v deseterici. Včeraj je malce zmanjkalo na skakalnici, skoki niso bili tisti pravi, ampak glede na današnji rezultat grem iz Sappora lahko vesel," je za uradno spletno stran krovne Zveze povzel Zajc.