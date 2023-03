Peter Prevc v domačo oskrbo

"Peter Prevc še vedno čuti bolečino v predelu vratu, a je zelo dobre volje. Zdravniki so mu predpisali 14-dnevni počitek in mirovanje," so zapisali pri SZS in dodali, da bo več informacij glede njegovega zdravja sledilo čez dva tedna. Danes se je Prevc že pred tem tudi sam oglasil prek Instagrama in objavil fotografijo skoka v zraku ter pripisal, kako se je začelo, nato pa ob fotografiji, kako ga v akiju nalagajo v helikopter, dodal, tako se je končalo. S hudomušnim pripisom: Ne poskušajte tega sami doma.

Zapisal je, da so včasih stvari videti slabo. "Na srečo sem se iz padca odvalil zgolj s pretresom možganov in z udarjenim hrbtom," je dodal in se zahvalil vsem, ki so poskrbeli zanj.