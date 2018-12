Peter Prevc v Engelbergu spomnil na šampionske čase

To mu je tudi uspelo, petkov dosežek v kvalifikacijah v Engelbergu je potrditev, da je pod vodstvom Janija Grilca in Matevža Šparovca dobro treniral. Čeprav si konkretnih rezultatskih ciljev za prvi nastop ni zastavil, je dejal, da se mora najprej zanesljivo uvrstiti tekmo, kar mu je z odličnim 6. mestom brez težav tudi uspelo.

Peter Prevc , ki je nazadnje v svetovnem pokalu nastopil marca letos v Planici, nato pa po poškodbi gležnja preživel pravo kalvarijo, ki ga je od skokov oddaljila za več kot pol leta, je pred odhodom v Švico dejal, da se na prvi test pred novoletno turnejo odpravlja brez strahu. Želel si je le, da bi v poolimpijsko zimo vstopil sproščeno in neobremenjeno.

Najboljši slovenski smučarski skakalec Peter Prevc je, kot vse kaže, le našel pravo formo in se v nadaljevanje sezone podaja z odličnimi občutki.

"Kar nekaj časa je minilo, da sem se res vrnil v karavano svetovnega pokala. S prvimi nastopi sem zadovoljen. Pred začetkom sem bil kar živčen, kako se bo vse izteklo, kako se bo začelo, a po opravljenem prvem skoku sem videl, da me preveč stvari ne more skrbeti in da grem lahko umirjeno iz skoka v skok," je po uspešno prebitem ledu povedal najstarejši od bratov Prevc.

Poleg Petra Prevca, ki je bil najboljši v slovenski vrsti, je zelo uspešno nastopil tudi Jernej Damjan (131 metra/124,1 točke), ki je bil v kvalifikacijah osmi, na tekmo so se uvrstili tudi Timi Zajc (128/118,1) kot 18., Domen Prevc (126,5/114,8) kot 23., Anže Lanišek(120/102,4) kot 42. in Žak Mogel (119/97), ki je bil 49. med vsemi kvalifikanti. Brez nastopa v slovenski ekipi je ostal le Tomaž Naglič (114,5/88,9), ki je tekmo končal na 54. mestu.

Kvalifikacije je dobil trikratni zmagovalec svetovnega pokala to sezono, Japonec Ryoyu Kobayashi(137/134,4).