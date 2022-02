Peter Žonta: Medaljo je bilo pričakovati, zlata je bila zame najbolj realna

"Pri dogajanju v zvezi z opremo in diskvalifikacijami sem se spraševal, kako je mogoče, da na obeh posamičnih tekmah ni bilo nobenih težav, danes pa se je to dogajalo zelo pogosto. Verjetno so punce s temi kombinezoni na olimpijskih igrah že tekmovale, pa je bil takrat nadzor očitno bolj površen," je o razlogih ugibal danes 43-letni Ljubljančan, ki se je leta 2002 tudi sam veselil bronastega odličja na moški ekipni tekmi olimpijskih iger v Salt Lake Cityju.

Današnji uspeh slovenske reprezentance ne glede na celotno dogajanje po njegovih besedah ni popolnoma nič manjši, saj so vsi štirje nalogo opravili z odliko in bi najverjetneje do zmage prišli tudi, če ne bi bilo diskvalifikacij v vrstah njihovih največjih tekmecev. "Če bi danes ostali brez medalje, bi bil to res neuspeh. V vsakem primeru jo je bilo pričakovati, celo zlata je bila zame najbolj realna," je dejal Peter Žonta, ki je svojo edino zmago v svetovnem pokalu osvojil na novoletni turneji leta 2004 v Innsbrucku.