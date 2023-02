Petra Majdič: Planica 2023 je največji športni dogodek v naši zgodovini

Petra Majdič, nekoč najboljša slovenska smučarska tekačica, po koncu kariere ni več v neposrednem stiku z dogajanjem na najvišji ravni. A pred bližnjim svetovnim prvenstvom v Planici je poudarila, kako velik pomen ima Planica 2023 za slovenski šport. Ob številnih obveznostih bo skušala najti čas tudi za ogled v živo.

icon-expand Petra Majdič je v svoji karieri 47-krat stala na zmagovalnem odru. FOTO: Damjan Žibert

Tekmovalka, ki se je v srca navijačev in v zgodovino slovenskega športa zapisala predvsem z junaško potjo do olimpijskega brona v Vancouvru 2010, pravi, da ima prihajajoče SP zelo velik pomen za slovenski šport nasploh, še posebej pa za nordijsko smučanje. "Dobiti takšno prvenstvo je priznanje in konec koncev nagrada za vse preteklo delo, za predanost športu, ki ga kaže Slovenija, in za generacije športnikov, ki jih je vzgojila. Na drugi strani pa, in o tem je morda premalo govora, tudi velika obveznost. To speljati v takšnem obsegu – tega si velika večina ne v Sloveniji ne v svetu ne zna predstavljati. Na tako majhnem prostoru bo velik izziv speljati in dokončati prvenstvo v zadovoljstvo udeležencev," poudarja Majdič. Planica 2023 presega Eurobasket 2013 in SP v odbojki Pridružuje se mnenju številnih, da je to največji športni dogodek v samostojni Sloveniji, čeprav ima konkurenco v košarkarskem EP 2013 in lanskem odbojkarskem SP. "Zagotovo je. Tu je veliko disciplin, je ženska in moška konkurenca, tu so trije povsem različni športi. Pa seveda je pogojeno z evropskim prostorom, ki je tem športom zelo naklonjen. To je še podprto z zanimanjem javnosti in medijev. Za odbojko vemo, da prvenstvo ni bilo v celoti v Sloveniji, poleg tega pa je v nordijskem smučanju koncentracija najmočnejših ekip v Evropi. Imeti takšno prvenstvo na teh tleh je velika odgovornost, velik zalogaj, po drugi strani pa velika čast in priznanje." Še vedno je njena najljubša disciplina sprint in to tekmo si bo zanesljivo ogledala v živo. Sicer pa bo v zgoščenem urniku obveznosti težko našla čas še za kaj več. "Zagotovo si bom ogledala sprint, ker bom tam tudi delovno. Sprint je zame osebno tudi najbolj atraktiven in sem z njim še najbolj povezana. Ostalo pa bo težko zaradi obveznosti, ki jih imam do hčerk in posla."

Eva Urevc nas lahko preseneti z odmevnim rezultatom Slovenski adut v tekaškem taboru bo po njenem mnenju Eva Urevc, ki je v tej sezoni nekajkrat že prijetno presenetila: "Eva v zadnjem času kaže precej dobre predstave. Ne vem, kakšne posledice je pustila bolezen, lahko pa tudi ona preseneti in nas razveseli z odmevnim rezultatom. Kaj to je, ali so to stopničke ... imam občutek, da v Sloveniji za uspeh veljajo samo stopničke. A kakršnakoli uvrstitev med top deset bo res senzacionalen uspeh." V slovenski tekaški ekipi pa ni več do nedavnega prve dame Anamarije Lampič, ki je zamenjala panogo. Mnogi so pričakovali, da se bo zaradi Planice začasno vrnila k teku, a Majdič njeno odločitev, da je ne bo, popolnoma podpira. "Ker jo poznam in vem, da gre za precej sposobno punco v vseh pogledih, sem vedela, da je ta opcija zaključena. Vemo, koliko terja tudi biatlon, pa tudi fizično težko zadržiš formo. Držati formo mesec, mesec in pol je zelo zelo težko. Zdaj se je posvetila biatlonu in najbrž nima niti časa niti energije trenirati še klasično tehniko, v kateri pa je pol prvenstva." Zaradi Rogle ji Planice ni žal Zanjo je domači nordijski center v Planici zaživel prepozno, da bi imela sama možnost sodelovanja na tako velikem tekmovanju. A zaradi tega ji ni posebej žal. "V času moje kariere so postavili tekme na Rogli, tako da sem doživela svetovni pokal na domačih tleh," je sprva odvrnila. "Po drugi strani pa, kakorkoli je lepo slišati, da imaš prvenstvo doma, je to določena obremenitev. Odgovornost, ki sem jo čutila do navijačev, podpornikov, pokroviteljev, je bila pri meni vedno prisotna. Zato težko povem, ali bi me obremenitev 'hendikepirala' ali pa bi bila v pomoč. Težko ocenjujem," še dodaja zdaj 43-letnica. Danes tekme na najvišji ravni spremlja, kolikor ji dopuščajo obveznosti. Zaradi družinskih vezi pa je še vedno posredno vpeta v svetovni pokal, zato je seznanjena z dogajanjem. Tudi zato ji ni bilo težko napovedati, kdo bo (na mednarodni sceni) v Planici v tekaškem delu SP v ospredju. "Vsi smo kar malo pozabili, da bo prišlo do velikega razkoraka, ker ni ruskih tekmovalcev v moški kategoriji. Oni so bili edini, ki so lahko presekali prevlado Norvežanov. Pri fantih nočem posploševati, me pa skrbi, da bodo Norvežani preveč dominantni," je o moških tekmah dejala Majdič. "V ženski kategoriji Rusinje niso bile tako izrazito močne. Kdo bo na vrhu? Jessie Diggins, čeprav morda nima sezone, kot si je želela. Pa Švedinje, zaradi številčnosti bodo dominirale v sprintih. Distanca pa je odprta. Švedinje bodo zagotovo zraven, lahko stavimo tudi na Švicarko Nadine Fähndrich, zagotovo so tu Američanke, ki so tekmovalke za velike tekme," pravi nekdanja tekmovalka, ki je 47-krat stala na odru za zmagovalce v svetovnem pokalu.

icon-expand Petra Majdič se bojev v Planici že zelo veseli. Nekaj si jih bo ogledala tudi v živo, pravi. FOTO: Damjan Žibert