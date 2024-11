Petra Majdič: Vidnih je vedno več tekačev, smučarski tek je v vzponu

Odkar je v zadnjih dveh letih njena naslednica Anamarija Lampič prestopila v biatlon, se slovenski tekači in tekačice na smučeh niso redno uvrščali na najvišja mesta na tekmah najvišje ravni. Tudi minula sezona, ki so jo sicer zaznamovale še zdravstvene težave, ni šla po željah slovenske reprezentance.

Ob tem bodo B ekipo sestavljali mladi tekači Anže Gros , Vili Črv in Boštjan Korošec , medtem ko so v ekipi C še nekaj let mlajše tekačice Lucija Medja , Nika Ljubič in Tia Janežič .

Uspešne rezultate so ob Majdičevi v zgodovini tega športa v Sloveniji dosegale predvsem tekačice, tudi v zadnjem obdobju pa se teka na smučeh po njenih besedah med mladimi udeležuje več deklic kot fantov. "Konkurenca je prisotna že v osnovni šoli v zgodnjih letih ... Na primer v Dolu pri Ljubljani je med sedmim in 10. letom starosti tudi po 20 deklic v skupini."

Dvakratna dobitnica medalj s svetovnih prvenstev (srebro iz Sappora 2007 in bron iz Osla 2011) sicer ni več povsem vpletena v smučarski tek. "V funkcionarskem pogledu oziroma strukturi nisem vpletena, sem pa zagotovo največji promotor teka na smučeh. Na drugih področjih, kjer delujem, sem še vedno precej prisotna na tekaških smučeh."

Zdaj 44-letnica in mama dvema hčerkama je po športni upokojitvi zaplavala v podjetniške vode in je direktorica podjetja Nordic by Petra Majdič. "Organiziramo dogodke, veliko večino v zimskem obdobju ravno v teku na smučeh, biatlonu ... za podjetja, da krepijo skupinski duh. Tek na smučeh predstavljamo kot zdravo, zabavno in dostopno rekreacijo. Žanjemo velike uspehe in verjamem, da je to eden od načinov promocije tega športa."

Kljub temu še najde čas, da pospremi mednarodne tekme. "To je neka poklicna deformacija. Precej dobro sem obveščena s pomočjo moderne tehnologije, ko lahko kjerkoli in kadarkoli prebrskaš splet in pogledaš rezultate. Prizorišča so precej podobna kot takrat, ko sem še tekmovala in hitro mi je jasno, kakšni so časi, razmere in podobno."

V karieri je dosegla 24 zmag v svetovnem pokalu, 47-krat pa je stopila na oder za zmagovalke. Tudi danes še vedno teče na smučeh. "Morda v zadnjih 10 letih nekoliko manj zaradi otrok, saj sem bila predvsem mama oziroma poslovna ženska, zdaj pa je tega spet več. Veselim se časa, ko z družino ali sama stopim brez ure na roki ali časomerilca na smuči za sprostitev."

Tekmovalnosti v svojem športu pa trikratna slovenska športnica leta ne pogreša. "Nikoli je nisem. Že od tistega trenutka, ko sem zaključila kariero, je nisem pogrešala in jo tudi do današnjega dne ne."

Na smučeh se dobro znajdeta tudi njeni hčeri: "Znata dobro teči na smučeh, a če želiš na koncu doseči vrhunske rezultate ali se ukvarjati s tem športom več kot 10 let, moraš imeti v sebi tudi eno iskrico. Sam moraš najti ogenj, ga prižgati, tega ne more zate narediti nihče drug. Če to imata, bo pokazal čas," je zaključila nekdanja vrhunska tekačica.