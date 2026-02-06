Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi ZOI 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Zimski športi

Petra Majdič: Ko sem lezla iz jarka, ekipi nisem mogla reči: ne zmorem

Celje, 06. 02. 2026 10.31 pred 42 minutami 4 min branja 8

Avtor:
Simon Valant
Petra Majdič

Ob robu steze za tek na smučeh v Celju smo se pogovarjali s Petro Majdič, ikono slovenskega teka na smučeh, ki je leta 2010 iz ledenega jarka na olimpijskih igrah zlezla do večnosti. Danes še vedno, le na drugačen način, odpira poti novim generacijam. Pred prihajajočimi olimpijskimi igrami od slovenske reprezentance znova pričakuje medalje.

Življenje po karieri? Težko vprašanje

Čeprav je tekmovalno kariero končala pred več kot desetletjem, Petra Majdič iz teka na smučeh nikoli zares ni odšla. Le preselila se je na drugo stran.

"Težko vprašanje. To me tudi pogosto domači sprašujejo: Petra, kaj vse počneš?" pove z nasmeškom. Danes stoji za distribucijo športne opreme, vodi športno trgovino, povezano z nordijskim svetom, sodeluje z izvajalci tečajev in organizira dogodke – od rekreativnih do timbildingov za največja slovenska podjetja.

A bistvo njenega dela ostaja isto kot nekoč - navdihovati. "Da preprosto inspiriramo mlade in stare za kakršno koli obliko rekreacije," pravi. Tek na smučeh zanjo ni bil nikoli le rezultat, bil je kultura, poudarja.

Na kaj je najbolj ponosna? Ne na medalje

24 zmag svetovnega pokala. Trije mali kristalni globusi. Drugo mesto v skupnem seštevku. Medalji s svetovnega prvenstva in olimpijskih iger. Pa vendar, ko se ozre nazaj, Majdičeva ne izpostavi statistike.

"Ne, nikakor ne obžalujem ničesar. Kariera je danes lep spomin. A najbolj ponosna sem na to, da smo povezovali ljudi. Da smo v Sloveniji ustvarili kulturo teka na smučeh."

Petra Majdič
Petra Majdič
FOTO: AP

 

Ponosna je na nekaj, česar prej ni bilo. "Prišli smo iz okolja, kjer tek na smučeh ni bil razvit, z izjemno omejenimi viri. Pa smo vse naredili prvič, prvo zmago svetovnega pokala, prvo medaljo na svetovnem prvenstvu, prvo olimpijsko odličje. Mi smo orali ledino."

In to je zapuščina, na katero je najbolj ponosna. "Vsakemu nasledniku je danes bistveno lažje. Mi smo pokazali pot."

Vancouver 2010: zgodba, ki presega šport

Olimpijske igre 2010. Padec v jarek. Zlomljena rebra. Bolečina, ki bi marsikoga ustavila, a njej je uspel dosežek, ki je prerasel olimpijsko zlato.

Petra Majdič
Petra Majdič
FOTO: Damjan Žibert

"Življenje me nikoli ni prav negovalo. Vedno je bilo zahtevno do mene. Do tistega trenutka me je že oblikovalo v nepopustljivo, vztrajno tekmovalko. Vancouver je bil krona. Po 12 letih, po vseh izkušnjah, sem si rekla: ne, ne grem še. Ne zdaj," pove.

To ni bila le zgodba o fizični bolečini, bila je zgodba o vztrajnosti, nepredaji in prijateljstvu, doda. "Bili smo izjemno povezana ekipa. Gradili smo jo štiri, pet let. Ko sem lezla iz tistega jarka, si nisem mogla predstavljati, da bi ekipi rekla: Ne morem več."

Petra Majdič
Petra Majdič
FOTO: Profimedia

Ali je kdaj pomislila, da je bolečina prevelika? "Ne. Bolj ko se je bližal finale, bolj mi je postajalo jasno, da možnost še je. Dokler ne prečkaš ciljne črte, imaš vedno možnost. Ali se boš prej predal ali pa preprosto poskušal vse, kar je v tvoji moči."

Slovenski tek sredi zahtevne transformacije

Zdaj se nahajamo v obdobju, ko slovenski tek na smučeh išče novo identiteto. "Reprezentanca gre skozi zahtevno obdobje transformacije," pove Majdičeva.

"Rezultati niso več v svetovnem vrhu, medalj ni. A nič ne de. Baza je precej močna. Vidim vedno več ljudi, ki tečejo na smučeh. Klubi, ki prej niso delovali vrhunsko, so danes med najboljšimi."

Slovenski tekači in tekačice na smučeh
Slovenski tekači in tekačice na smučeh
FOTO: 24ur.com

Njena ocena je realna, potrebni bodo čas, dobra struktura in pravi strokovnjaki. "Verjamem, da se bo postavila nova struktura, ki bo delala zelo strokovno in bo vzgojila novo generacijo tekačev. Računamo v roku štirih do osmih let," napoveduje Majdičeva.

Kaj bi bil uspeh? Že polfinale

Za Majdičevo bi bil na prihajajočih olimpijskih igrah velik uspeh že preboj v polfinale, kar se tiče teka na smučeh. "Vsak, ki pride med top 30, je mali zmagovalec. Zakaj? Ker tek na smučeh ni le fizična preizkušnja. To je tehnika, moč, sposobnost preteči celo progo – in danes tudi bitka materialov. Slabše smuči pomenijo minuto ali dve izgube na 10 kilometrov."

Tek na smučeh na olimpijskih igrah
Tek na smučeh na olimpijskih igrah
FOTO: AP

A o Sloveniji ima jasno pričakovanje: medalje

Ko beseda nanese na celotno slovensko reprezentanco, se ton spremeni, pričakovanja pa narastejo. "Medalje!" pove brez oklevanja. "Ne spomnim se olimpijskih iger, da bi se Slovenci vrnili brez medalje."

Olimpijske medalje
Olimpijske medalje
FOTO: Profimedia

In verjame, da bo tako tudi v Italiji, kjer se je sicer nazadnje pripetilo, da Slovenija ni osvojila medalje (Torino 2006). "Za to vsi navijamo, za to se vsi športniki borijo. Verjamem, da nihče ne gre na olimpijske igre samo sodelovati. Vsak v sebi nosi vsaj malo upanja, da se lahko domov vrne z medaljo," zaključuje Majdičeva.

petra majdič olimpijske igre tek na smučeh

Jezni Kopitar: Narediti moramo vse za preboj v končnico

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dragica Cegler
06. 02. 2026 11.09
Pa vlečete ven 16 let stare dogodke.
Odgovori
-1
0 1
Dragica Cegler
06. 02. 2026 11.08
Dobr no,nehajte delat dramo.
Odgovori
-1
0 1
BBcc
06. 02. 2026 11.06
Če bi politiki bili takšni v Sloveniji. Bi bili mi prva Slovenija. Švica bi bila pa druga.
Odgovori
+1
1 0
juventina10
06. 02. 2026 11.05
takrat ,ko se je to zgodilo sem buljila v računalnik in nisem mogla verjeti.sem mislila,da je to kak posnetek s treninga ali kaj za vraga.nato trpeče spremljanje njene poti do brona.in na koncu misel,če je že morala pasti,je padla pravi trenutek,ker če bi padla tekom tekmovanja,ali bog ne daj finala,medalje ne bi bilo.bravo Petra in hvala.
Odgovori
+3
3 0
dinozaver79
06. 02. 2026 10.52
Petra vam je lahko vsem vzor
Odgovori
+3
3 0
medŠihtom
06. 02. 2026 10.52
enkrat se malo od kavča odalji in malo migne s prstom, pa že doživljenski status ikone in legende. pretiravate.
Odgovori
-4
0 4
BBcc
06. 02. 2026 11.06
Ti še tako naredi.
Odgovori
+1
1 0
kinimod
06. 02. 2026 10.48
Dobro. Nehejte že enkrat s to dramo !
Odgovori
-3
0 3
bibaleze
Portal
Predsednica Nataša Pirc Musar hudomušno čestitala sinu
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
zadovoljna
Portal
Veljala je za najlepšo, nato pa pretiravala s polnili
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
vizita
Portal
Kako so kirurgi 48 ur ohranili življenje moškega brez pljuč
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Pomanjkanje spanja lahko neposredno poškoduje možganske celice
Pomanjkanje spanja lahko neposredno poškoduje možganske celice
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
cekin
Portal
Plačilo z gotovino bolj boli
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
moskisvet
Portal
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Prodaja poročno obleko: Pomotoma kupljena, pomotoma nošena
Prodaja poročno obleko: Pomotoma kupljena, pomotoma nošena
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
okusno
Portal
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527