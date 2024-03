Prevca sprejeli tudi v Radovljici: 'Hvala, Peter'

Slovesnosti v čast Petru Prevcu, ki je v nedeljo v Planici sklenil bogato kariero, še ni konec. V torek popoldan so ga sprejeli sokrajani v Radovljici in se mu še enkrat zahvalili za izjemen pečat, ki ga je s 24. zmagami, velikim kristalnim globusom, zlatim orlom in štirimi olimpijskimi medaljami pustil v skakalnem svetu.