Petra Vlhova pod žarometi do prve zmage letos

Mikaela Shiffrin je v nedeljo v Kranjski Gori osvojila 82. zmago in izenačila ženski rekord rojakinje Lindsey Vonn po številu zmag v svetovnem pokalu alpskih smučark. Lov na rekordno 83. zmago ji je nocoj preprečila Petra Vlhova , ki je prišla do prve zmage v tej sezoni, sicer pa 27. v karieri.

Slovenk ni bilo med dobitnicami točk. Ani Bucik, ki je na slalomu v Zagrebu navdušila s petim mestom, se je kot četrti na startu primerila napaka tik pred ciljem, ko se je ujela v past in povozila količek.

"Žal mi je napake Ane v prvem teku, saj je bil zaostanek na zadnjem vmesnem času zelo majhen in bi se lahko prebila v prvo peterico. Šlo je za povsem tehnično napako na enem izmed valov in to jo je stalo današnje uvrstitve. Tudi Neja je bila dobro na poti do polovice proge, a je tudi ona nato naredila napako na enem izmed valov. Nika se je proge lotila premalo odločno, premalo tekmovalno za nivo svetovnega pokala in je bilo to premalo za boljši rezultat," je po ponesrečenem nastopu Bucikove povedal trener tehničnih disciplin Sergej Poljšak .

Še na tretjem slalomu v tej sezoni je v prvi vožnji odstopila Neja Dvornik. Nika Tomšič, tretja Slovenka, je sicer progo presmučala od starta do cilja, a je bila prepočasna za finale. Z zaostankom 5,43 sekunde je zasedla 43. mesto.