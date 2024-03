Petrov zadnji ples med zlatimi konfeti

Ko je širna Slovenija v večernih poročilih podoživljala čustven dan v Planici, je Petra Prevca čakalo še eno dejanje v barvitem kolažu slovesa od skakalne kariere. V Kranjski Gori je gostil zabavo za 500 povabljenih gostov, ki so ga tako in drugače spremljali na njegovi poti. Od družinskih članov, prijateljev, s katerimi je odraščal, športnih funkcionarjev in sponzorjev do reševalcev, ki so mu pomagali po lanskem grdem padcu na svetovnem prvenstvu. Prišel je tudi legendarni Noriaki Kasai.

Dvorana Vitranc, kjer so ob koncertih običajno postavljene gasilske klopi, se je prelevila v gala prizorišče z belimi stoli, mizami za catering, dvema velikima odroma na vsaki strani ter z gosti v večernih toaletah. Pogrnjena je bila tudi preproga, ki pa ni bila rdeča, temveč zlata; kot se spodobi za najboljšega skakalca v zgodovini Slovenije. Na njej je stal Peter Prevc in potrpežljivo sprejel čisto vsakega gosta. Reka ljudi mu je stiskala roko in ga trepljala po ramenih, tisti najbližji pa so ga potegnili v objem.

Poljub žene Mine.

Najbolj goreče sta se k njemu stisnili mlajši sestrici, 14-letna Ema in pa Nika, ki ji je v četrtek ploskala Slovenija, ko je v Planici dvignila veliki kristalni globus za najboljšo v ženski konkurenci.

Jan Plestenjak na Petrovi zlati preprogi

Širok nasmeh so imeli tudi njegova brata, Cene in Domen, ter ostali fantje iz bele skakalne karavane, od glavnega trenerja Roberta Hrgote do Timija Zajca, Žige Jelarja, Roberta Kranjca, Tilna Bartola in tako naprej. Na koncu dolge kolone visokih petk in belih elegantnih superg pa so stali edini, ki niso sneli planiške oprave.

Službeni jopič gorskega reševalca bo zdaj nosil tudi podpis Petra Prevca.

Rateški gorski reševalci, tisti, ki so marca lani, ko je Petra med nordijskim svetovnim prvenstvom po odskoku z mize obrnilo in je z velike višine treščil na tla ter se začel kotaliti proti vznožju skakalnice, takoj stekli proti njemu. Prišel je tudi Robert Carotta, vodja zdravniške službe na prizorišču v Planici, sicer pa kirurg v jeseniški bolnišnici.

Naš Masterchefov sodnik Luka Jezeršek je snel ujemajoč naglavni trak z napisom Peter Prevc, ki sta ga z ženo nosila v Planici, in skočil v koktajl opravo. Estradne barve sta zastopala Jan Plestenjak in Dejan Dogaja, politične pa nekdanji predsednik republike. Toda Borut Pahor je ta večer prevzel drugačno vlogo, saj je nastopil kot moderator. Prav on je namreč vodil kratek pogovor s Prevcem, ko se je zlata preproga končno spraznila in se je lahko začel uraden del slovesnosti.

Pogovor s Petrom Prevcem je vodil Borut Pahor. FOTO: 24ur.com

Pojedel bo celo pico V sproščenem pogovoru je Pero pripovedoval, kako si je prav po lanskem padcu, ko mu rezultatsko ni šlo najbolje, dejal, da se ne bi spodobilo, da kariero zaključi s padcem. Letos se je vrnil v velikem slogu in Slovenijo navduševal vse do tega zadnjega planiškega konca tedna, ko se je od kariere in domačih navijačev poslovil z zmago na posamični tekmi ter ekipnim srebrom. Poudaril je, da je slava posledica trdega dela in ne obratno, vzvišenost pa te v športu hitro lahko kaznuje že na naslednji tekmi.

Priznal je, da se zdaj najbolj veseli dolgega dopusta, predvsem pa skupnih zimskih dni z družino, ki jih do zdaj niso imeli. Pahor ga je zbodel, da je prednost upokojitve tudi to, da bo, ko bodo šli na pico, zdaj to končno jedel tudi sam. "Celo," mu je nemudoma odvrnil Prevc. Skrivnost v škatli Na velikem zaslonu so se vrteli personalizirani oglasi v znak zahvale, ki so jih zanj posneli sponzorji, ti pa so mu nato drug za drugim na odru izročali darila: čeke, spominske medalje, tudi paket piva, ki si ga bo po slovesu od suhljatih skakalnih parametrov lahko privoščil skupaj s pico. Na oder je povabil tudi Saša Komovca, predsednika skakalnega kluba Triglav, ki je bil tudi njegov srednješolski profesor geografije in hkrati koordinator za športnike: "On je skrbel, da sem delal šolo in treniral," se mu je zahvalil.

Skakalci s Petrom na odru

"Vedno je vedel, kdaj dati klofuto, kdaj objem in v katerem vrstnem redu," je predstavil najboljšega prijatelja Urbana Jarca, ta pa ga je zbodel z anekdotami o vožnjah s treningov, druženju na doping kontrolah, nošenju (pre)težkih torb. Slovenska skakalna ekipa z bratom Domnom na čelu mu je izročila posebno uro, ki so jo nosili prvi astronavti kot dosežek inženirstva, pa tudi veliko modro škatlo s pentljo.

Formalno druženje pred začetkom zabave. FOTO: 24ur.com

"Skrivnost," se je smejal Timi Zajc, ko smo takoj po koncu uradnega dela prireditve skušali izvedeti, kaj je v škatli. "Je pa nekaj, kar bo cenil," je zagotovil Petrov skakalni kolega. Gostje so se s stolov preselili za visoke mize, kjer so ob pogostitvi sproščeno kramljali. Po še zadnjih izjavah smo novinarji ugasnili mikrofone in diktafone, da se je Pero lahko posvetil vsem tistim, brez katerih mu ne bi uspelo priti do tja, kamor je prišel, kot je dejal.

Timi Zajc, Peter Prevc, Robi Kranjec po prihodu z odra. FOTO: 24ur.com

Prijatelji so imeli zanj še številna presenečenja, od daril ob upokojitvi do zbadanja na ta račun. Zbrane je osupnil odličen vokal njegove žene Mine, Fehtarji pa so s podeželskim rokenrolom, kot so poimenovali to zvrst glasbe, razplesali vse prisotne. Tla so prekrili zlati konfeti, s katerimi so ves večer obsipavali Petra, in plešoče noge so se urno vrtele po bleščečem plesišču z zlatim leskom.

Zlati konfeti za Petra FOTO: 24ur.com

Kasai se še ne poslavlja Na Petrovo zabavo je zvečer prišel tudi Noriaki Kasai, legendarni japonski skakalec, ki je v svetovnem pokalu debitiral davnega leta 1988, Slovenci pa so ga skozi vsa ta leta vzeli za svojega. "Kdaj se bo upokojil Kasai?" je vprašanje, ki vedno naleti na odgovore v slogu šal o neuničljivem igralcu Chucku Norrisu. Kasai je star že 51 let, zatrjuje pa, da ga prav skoki ohranjajo mladega. Svoje upokojitve še ne napoveduje.

Noriaki Kasai in Sebastjan Gorišek, sin legendarnega konstruktorja letalnic, Janeza Goriška FOTO: 24ur.com

Slovenski navijači si želijo, da bo tudi on karieri nazadnje pomahal v slovo prav v Planici. Hkrati so veseli, da se to ni zgodilo letos, saj dodajajo, da še enega čustvenega slovesa zdaj ne bi zmogli, ker jih je izžel že Petrov odhod. Ta je bil res veličasten, saj so mu organizatorji po koncu nedeljske tekme pred 20.000 gledalci pripravili pravi spektakel.

Spektakel na nebu Že sama vožnja v Zgornjesavsko dolino je nakazovala, okoli česa se bo tokrat vrtelo vse. Darsov napis "Hvala, Peter" nad gorenjsko avtocesto pri počivališču Jesenice je bil le uvod v obcestni špalir jumbo plakatov, ki so bili posejani vse do Planice, na njih pa zahvale sponzorjev najboljšemu smučarskemu skakalcu, čigar slovo je širno Slovenijo pripravilo do solz. Tolkala in ogenj, Avseniki v ciljnem izteku, Vlado Kreslin in Tomi Meglič na strehi nordijskega centra z 'Od višine se zvrti'. Luka Sešek je Prevčev zadnji sprehod pred navijači pospremil z ganljivo izvedbo skladbe 'Con Te Partiro' (Time To Say Goodbye) Andree Bocellija in tako oznanil, da je res napočil čas za slovo. Nad Poncami je zahrumelo in prizorišče so v formaciji preleteli trije helikopterji Policije, kjer je Peter kot vrhunski športnik zaposlen. Če se je kdo sramežljivo skrivaj ozrl naokrog, je bilo brez potrebe, saj so bile vlažne tudi vse sosednje oči.

Po opravljenih medijskih obveznostih pa je Prevc skupaj z ostalimi člani skakalne ekipe prihitel še na planiški koncertni oder. Tam je bil on tisti, ki je snel kapo in se poklonil navijačem, ki so se prej klanjali njemu. Zahvalil se je za vso podporo, ki jo nudijo slovenskim športnikom v različnih panogah. "Zdaj se vam tudi jaz kje pridružim," je obljubil. "Mal' ga naj svira, pa fajn naj se ima," je bil upokojitveni nasvet brata Domna.

Sprejem za orle na planiškem odru

Anže Lanišek pa je požel velik aplavz, ko je napovedal, da se bodo vsi tisti, ki ostajajo za Petrom, potrudili, da vržejo Avstrijce s prestola. Pod Poncami smo v nedeljo na končnih podelitvah namreč tolikokrat slišali avstrijsko himno, da smo jo vsi znali že na pamet. Avstrijci so bili letos nedvomno pač razred zase.

Luka in Aleksandra Jezeršek z ujemajočima naglavnima trakovoma.