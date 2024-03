OGLAS

Anže Lanišek se je po poškodbi kolena hitreje od pričakovanj vrnil v svetovni pokal. Z nastopi na norveški turneji, ki so mu prinesli skupno 11. mesto, sam ni bil najbolj zadovoljen. "Tehnična izvedba definitivno ni bila idealna, vrhunska, ampak treba je vzeti v obzir, da se vračam po poškodbi. Ne želim iskati izgovorov, ampak malo me je presenetilo, saj sem imel na treningih v Planici povsem drugačen občutek kot na tekmi v Oslu. Vesel sem, da sem se sploh lahko vrnil, na koncu je bil tudi rezultat vrhunski, 11. mesto skupno po enem mesecu in pol odsotnosti. Glede na moje skoke, ki so bili bolj kot ne katastrofa, so bili rezultati vrhunski. To dokazuje, da imam kakovost," je vtise iz Norveške strnil Lanišek.

Pred Planico si želi, da bi popustil ročno zavoro, ki jo je, kot pravi, imel zategnjeno na norveški turneji. "Želim si, da vse tisto, kar je bilo na Norveškem narejeno, nadgradim. Da spustim 'ročno' in res poskušam uživati v skokih, da pokažem sebe v najboljši luči. Rad bi, da se vidi, da uživam, da se vidi, da sem sproščen, da se vidi, da sem lahkoten. To je bila moja želja že na Norveškem. Vse se zgodi z namenom in mogoče res ni bilo dobro, da bi kar takoj ob vrnitvi skočil na stopničke. Čeprav ... Branil se jih ne bi," je v smehu dodal 27-letnik.

Lovro Kos, Peter Prevc in Anže Lanišek FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Kot je dodal, se fizično počuti odlično in nima nobenih bolečin. "Bolečin ni, edina borba poteka v glavi. Upam, da se bom v Planici sprostil. Ob sebi bom imel tudi družino, ki je moja glavna podpora. Poleg tega bom tekmoval doma in še v Planici, ki je vedno nora, ne glede na to, kakšno je rezultatsko stanje." Zelo bo užival med letenjem pred domačimi navijači, čeprav bo finale sezone spet čustven zaradi slovesa Petra Prevca. "Vsakič znova mi je v užitek zelo dobro leteti pred domačimi navijači. Še preden sem začel skakati, sem vedel za Planico. Vedno je nek dodaten žar. Petru želim zmago, res bi bilo lepo, da se poslovi na tak način. Zelo sem vesel za njega, da se mu je tako odprlo in da je pokazal, da ima še veliko v nogah."