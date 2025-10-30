Svetli način
Zimski športi

Petstoti gol Tavaresa ni bil dovolj za zmago Toronta

Columbus, 30. 10. 2025 08.44 | Posodobljeno pred 1 uro

Hokejisti Toronto Maple Leafs so v edinem sinočnjem srečanju severnoameriške lige NHL na gostovanju v Nationwide Areni izgubili proti Columbus Blue Jackets s 3:6. Do petstotega gola v karieri v ligi NHL je za goste prišel John Tavares. Uspešen je bil v 16. minuti tretje tretjine, ko je znižal izid na 2:6.

"Tekmo začneš igrati, da bi zmagala tvoja ekipa, in vse se vrti okoli tega. In veste, želel bi si, da bi imel ta moj mejnik večji vpliv na razplet. Ampak zagotovo bom v prihodnjih dneh in trenutkih to, kar mi je uspelo, bolj cenil," je dejal John Tavares. Po Matsu Sundinu leta 2006 je drugi hokejist, ki je omenjeni mejnik dosegel v dresu javorjevih listov.

Cole Sillinger je dosegel svoja prva dva gola v sezoni in dodal še podajo, Mathieu Olivier pa je s štirimi točkami, za gol in tri podaje, postavil svoj osebni rekord za Blue Jackets. Ti so zmagali na tretji tekmi zapored in dobili pet od šestih tekem v nizu.

Charlie Coyle je tudi dosegel osebni rekord s štirimi podajami, Zach Werenski je dodal gol in podajo, Elvis Merzlikins pa je za Columbus zbral 33 obramb. Napadalna linija Coyle, Olivier in Sillinger je skupaj dosegla 11 točk. Na drugi strani sta bila za poražene goste z golom in podajo uspešna Sammy Blais in Nicholas Robertson.

