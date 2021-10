Philadelphia Flyers in St. Louis Blues do visokih zmag

Prvaki iz sezone 2018/19 so sezono začeli z dvema zmagama in ostajajo eno od desetih moštev v NHL, ki še niso oddala točke. Eno je danes oddal Toronto. Javorovi listi so morali priznati premoč New York Rangers z 1:2, potem ko je po podaljšku tekmo odločil Artemij Panarin. Igor Šesterkin je v vratih Newyorčanov zbral 32 obramb in odločilno prispeval k drugi zmagi Rangers na četrti tekmi te sezone.