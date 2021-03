Tampa sama na vrhu NHL

Tampa je Chicago na šesti letošnji medsebojni tekmi premagala petič. Victor Hedman je k temu prispeval gol in podajo, v polno je zadel 16 sekund pred koncem tekme, ko so gosti poskušali namesto vratarja izenačiti s šestim igralcem. Ruski vratar domačih Andrej Vasiljevskij je vknjižil že deseto zaporedno zmago, ubranil je 19 strelov. Nashville je končal serijo štirih zaporednih zmag Floride. Calle Järnkrok ji je dvakrat zatresel mrežo, domače je z obrambami ob živce spravljal finski vratar Juuse Saros, ki je ubranil kar 40 strelov. Carolina je po osmih zaporednih zmagah zdaj drugič v nizu izgubila, in sicer z 2:3 po podaljšku na gostovanju pri Columbusu. Pomagala ji nista dva gola Finca Sebastiana Ahoja, usoden zanjo je bilSeth Jones, ki je s svojim drugim golom na tekmi odločil podaljšek.

Philadelphia je v gosteh s 4:3 ugnala New York Islanders, junak dvoboja je bil Oskar Lindblom, k zmagi je prispeval dva gola, tudi odločilnega, četrtega, potem ko so domači izničili zaostanek 0:3. Tako kot Saros na Floridi je 40 obramb v Newarku vknjižil vratar New JerseyjaScott Wedgewood, njegova ekipa je s 3:2 ugnala Pittsburgh. Buffalu zamenjava trenerja še ni pomagala, tokrat je moral na domačem ledu priznati premoč Bostonu, ki je zmagal s 4:1. Čeh Roman Krejči je k zmagi prispeval tri podaje, njegov rojak David Pastrnak pa gol in podajo.

Detroit je s tremi goli Robbyja Fabbrija s 3:2 premagal Dallas, Colorado je bil s 5:1 boljši od Minnesote, na vrata Cama Talbotaje sprožil kar 55 strelov, le dva manj od klubskega rekorda. Mikko Rantanenje v statistiko vpisal dva gola in dve podaji. Connor McDavid je še povečal vodstvo na lestvici najučinkovitejših igralcev lige, Edmonton je bil z njegovima zadetkoma z 2:1 boljši od Winnipega.

Izidi:

New Jersey Devils- Pittsburgh Penguins 3:2

Buffalo Sabres -Boston Bruins 1:4

New York Islanders - Philadelphia Flyers 3:4

Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets 2:3(podaljšek)

Tampa Bay Lightning - Chicago Blackhawks 4:2

Florida Panthers - Nashville Predators 1:2

Detroit Red Wings - Dallas Stars 3:2

Edmonton Oilers - Winnipeg Jets 2:1

Colorado Avalanche - Minnesota Wild 5:1

Anaheim Ducks- Arizona Coyotes 3:2(podaljšek)