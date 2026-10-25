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Pinheiro Braaten v vodstvu, Kranjec daleč za najboljšimi

Sölden, 25. 10. 2026 10.48 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
A.V. STA
Žan Kranjec

Brazilec Lucas Pinheiro Braathen vodi po prvi vožnji uvodnega moškega veleslaloma sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju v Söldnu. Slovenski as Žan Kranjec je z zaostankom 1,40 sekunde za najhitrejšim prvo vožnjo končal na 24. mestu in bo v finalu napadal iz ozadja.

Lucas Pinheiro Braathen je dosegel čas 52,40 sekunde. Švicar Loic Meillard na drugem mestu zaostaja 24 stotink sekunde, tretji Avstrijec Stefan Brennsteiner pa 49 stotink. Žan Kranjec, ki je nastopil s startno številko osem, je v cilj prismučal s časom 53,80 sekunde. Ob prihodu v cilj je bil sedmi, nato pa je ob nastopih preostalih tekmovalcev zdrsnil na 24. mesto.

Žan Kranjec je v prvi vožnji uvodnega veleslaloma sezone na ledeniku Rettenbach nad Söldnom nastopil pod pričakovanji.
Žan Kranjec je v prvi vožnji uvodnega veleslaloma sezone na ledeniku Rettenbach nad Söldnom nastopil pod pričakovanji.
FOTO: Profimedia

Slovenski veleslalomist v novo sezono vstopa po menjavi dolgoletnega opremljevalca in začetku sodelovanja z novim trenerjem Denisom Šteharnikom. Po skromnejši lanski sezoni si želi znova poseči po najvišjih mestih. Nastopil je tudi Miha Oserban s startno številko 64. Z zaostankom 2,88 sekunde je prvo vožnjo končal na 56. mestu in se ni uvrstil v finale.

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robica03
25. 10. 2026 11.24
Kranjec nehaj smučati dokler imaš še Ime
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