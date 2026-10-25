Pinheiro Braaten v vodstvu, Kranjec daleč za najboljšimi

Lucas Pinheiro Braathen je dosegel čas 52,40 sekunde. Švicar Loic Meillard na drugem mestu zaostaja 24 stotink sekunde, tretji Avstrijec Stefan Brennsteiner pa 49 stotink. Žan Kranjec, ki je nastopil s startno številko osem, je v cilj prismučal s časom 53,80 sekunde. Ob prihodu v cilj je bil sedmi, nato pa je ob nastopih preostalih tekmovalcev zdrsnil na 24. mesto.