Pinheiro Braaten v vodstvu, Kranjec daleč za najboljšimi

Lucas Pinheiro Braathen je dosegel čas 52,40 sekunde. Švicar Loic Meillard na drugem mestu zaostaja 24 stotink sekunde, tretji Avstrijec Stefan Brennsteiner pa 49 stotink. Žan Kranjec, ki je nastopil s startno številko osem, je v cilj prismučal s časom 53,80 sekunde. Ob prihodu v cilj je bil sedmi, nato pa je ob nastopih preostalih tekmovalcev zdrsnil na 24. mesto.
Slovenski veleslalomist v novo sezono vstopa po menjavi dolgoletnega opremljevalca in začetku sodelovanja z novim trenerjem Denisom Šteharnikom. Po skromnejši lanski sezoni si želi znova poseči po najvišjih mestih. Nastopil je tudi Miha Oserban s startno številko 64. Z zaostankom 2,88 sekunde je prvo vožnjo končal na 56. mestu in se ni uvrstil v finale.
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