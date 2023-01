Pintar za STA: Več o terminu skakalnih tekem na Ljubnem bo znano marca, aprila

"Nobenega uradnega koledarja Mednarodne smučarske zveze (Fis) še nimamo. Po neuradnih podatkih naj bi bili 6. in 7. januarja okvirno tekmi v Beljaku in na Ljubnem. Zagotovo bomo tako še naprej organizirali tekmovanje za zlato sovo, verjetno pa res ne bo silvestrske turneje," je za STA uvodoma dejal Pintar.

"Te stvari se sicer urejajo na relaciji vodstev smučarskih zvez, torej Avstrije, Nemčije in Slovenije. Mi si želimo nadaljevati silvestrsko serijo, ki je postala že nekakšna naša blagovna znamka. V dveh dneh je bilo na Ljubnem okrog 14.000 gledalcev, izjemno smo zadovoljni z obiskom. Veliko naporov smo vložili v to, da smo v teh zelo toplih dnevih zagotovili dovolj snega in tudi pri mednarodni zvezi Fis so pripravo skakalnice ocenili z odliko," je ocenil Pintar.

Dodal je, da je bil letošnji proračun tekmovanja 530.000 evrov. "Proračun je za nas vedno večji problem. Izenačujejo se nagradni skladi z moškimi, kar je sicer povsem prav."

Na Ljubnem so že 17. leto po vrsti priredili tekmo ženskih skokov najvišje možne ravni. Prvih pet sezon so skakalke gostili v celinskem pokalu, sledilo je 12 izvedb svetovnega pokala.

Ostaja pa vprašanje, kaj bo v prihodnje s silvestrsko turnejo; dve tekmi sta bili v Beljaku in dve na Ljubnem. Tehnični direktor nemške smučarske zveze Horst Hüttel je namreč danes za televizijo ARD povedal, da bodo imele smučarske skakalke že prihodnjo sezono "zagotovo tekmi svetovnega pokala v Garmisch-Partenkirchnu 29. decembra in Oberstdorfu 1. januarja".

Športni direktor Smučarske zveze Avstrije Mario Stecher je novico potrdil in dodal, da si kot nadaljevanje obeh tekem v Nemčiji prihodnje leto lahko predstavlja tudi tekmovanji v Beljaku in na Ljubnem v začetku januarja.

"V organizacijo želimo iti skupaj z avstrijsko smučarsko zvezo. Za tekmovanje smo poslali naše lokacije svetovnega pokala. V Nemčiji bosta zagotovo dve tekmi za ženske: 29. decembra v Garmisch-Partenkirchnu in 1. januarja v Oberstdorfu," Hüttla navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Ženska novoletna turneja bi sicer morala potekati pozimi 2023/24, a je avstrijska smučarska zveza decembra napovedala umik tega datuma in dodala, da bo prestižna ženska turneje šele v sezoni 2024/25.

Vendar je nemška zveza zdaj svoji dve postaji za novoletno turnejo že za prihodnjo sezono registrirala pri Fisu, še navaja dpa.