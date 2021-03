Pinturault bo v Kranjski Gori branil dva globusa

V skupni razvrstitvi svetovnega pokala alpskih smučark tudi po tekmah v Jasni na najvišjem mestu ostajaLara Gut-Behrami, ki ima 1256 točk. Na drugem mestu je Slovakinja Petra Vlhova, ki je z zmago na veleslalomu in drugem mestu na slalomu na domačem hribu zmanjšala vrzel za vodilno Švicarko na zgolj 36 točk. Ta razlika pa se lahko povsem stopi konec tedna na Švedskem, kjer bosta na sporedu dva ženska slaloma. Gut-Behramijeva ne tekmuje v slalomu, Vlhova pa je odlična slalomistka in celo vodi v slalomskem seštevku svetovnega pokala. Do konca sezone so še trije slalomi. In le še tri tekme, smuk, superveleslalom in veleslalom, na katerih bi lahko Gut-Behramijeva naredila razliko v primerjavi z Vlhovo, ki lovi svoj premierni veliki kristalni globus.

Tudi v moškem delu karavane se odvija sila vznemirljiv boj za veliki kristalni globus, ki ga bodo v Lenzerheideju podelili najboljšemu v skupnem seštevku vseh tekem svetovnega pokala v iztekajoči se sezoni. Francoz Alexis Pinturault ima na vrhu 1050 točk, Švicar Marco Odermattna drugem mestu pa 81 točk manj (969). V boju za veliki globus bosta odločilni zadnji moški tekmi pred švicarskim finalom veleslalom in slalom 13. in 14. marca za 60. pokal Vitranc. Tudi v veleslalomskem seštevku zelo dobro kaže Francozu, ki je dobil tri od osmih veleslalomov v tej sezoni.