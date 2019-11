'Legitimni' naslednik Hirscherja Pinturault navdušen nad Kranjcem in Hadalinom

Najboljši slovenski predstavniki v smučarski karavani, ki točke svetovnega pokala nabirajo v hitrih disciplinah, so Evropo zamenjali z ZDA, natančneje s trening centrom v Copper Mountainu, kjer bodo pilili zadnje detajle pred uvodnimi preizkušnjami nove sezone svetovnega pokala. Njihovi kolegi v tehničnih disciplinah izkoriščajo dobre snežne pogoje na neledeniških smučiščih, saj je ledenike pobelil sneg do te mere, da so dobri le za smučanje v celem snegu. "Imeli smo izvrstne pogoje in lahko smo samo veseli za Pass Thurn. Brez tega trening terena bi bili primorani spreminjati program, predčasno oditi na sever Evrope. Zadovoljen sem in videl sem veliko dobrega," je ob obisku naše ekipe zatrdil glavni trener tehničnih disciplin Klemen Bergant.

Najboljša slovenska 'tehničarja' zadnjih sezon, svetovni podprvak v alpski kombinaciji iz Areja Štefan Hadalin in 4. veleslalomist minule sezone svetovnega pokalaŽan Kranjec, sta skupaj s trenerskim štabom izkoristila dobre pogoje na avstrijskem smučišču v bližini Mittersilla. Treningi slaloma so bili uspešni, imela sta možnost primerjav s Hrvatoma Filipom Zubčićem inIstokom Rodešem, za nameček sta lahko znova primerjala dosežke z enem glavnih kandidatov za osvojitev velikega kristalnega globusa,Alexisom Pinturaultom.