Pinturault zmagal v Lechu za jubilejno 30. zmago v svetovnem pokalu

Finalni obračun za zmago je postregel z zvezdniškim dvobojem. Pinturault, ki je bil v rahli prednosti po prvem finalnem obračunu, je v drugo za 11 stotink sekunde ugnal Norvežana Henrika Kristoffersena. V malem finalu je boj za tretje mesto dobil NemecAlexander Schmid.

V četrtek so paralelno tekmo opravile alpske smučarke. Zmagala je SlovakinjaPetra Vlhova, ki je s tretjo zmago sezone še utrdila vodstvo v seštevku zime. Edina Slovenka, ki se je od slovenske osmerice na Predarlskem uvrstila v glavni del tekmovanja, je bila Tina Robnik, ki pa je svoj nastop končala že na prvi oviri v osmini finala za končno 11. mesto.

Meta Hrovatje bila prepočasna za izločilne boje na 21. mestu (+0,88), Neja Dvornik je bila 32. (+1,16), Ana Bucik43. (+1,51), Maruša Ferk pa je slovenske nastope sklenila na 51. mestu (+1,86).

Gre za edini posamični paralelni preizkušnji v sezoni 2020/21. Tako kot na drugih tekmah prvih 30 dobi točke za svetovni pokal.

Na moških paralelnih veleslalomih so zmage slaviliKjetil Jansrud (2015),Cyprien Sarrazin (2016),Matts Olsson(2017), Marcel Hirscher (2018), Rasmus Windingstad (2019) in Loic Meillard, ki je bil najboljši letos februarja. Med zmagovalci paralelnega veleslaloma pa je od petka še Pinturault, ki je pred osmimi leti zmagal na mestni paralelni tekmi v Moskvi. Francoz je osvojil še 30. zmago v svetovnem pokalu in je daleč najboljši Francoz. Pinturault ima zmage v šestih različnih disciplinah v svetovnem pokalu.

Naslednji teden, v soboto in nedeljo, bosta v Santa Caterini v Italiji na sporedu še specialna moška veleslaloma.