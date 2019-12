Pinturaultu kombinacija v Bormiu, Kosiju in Hadalinu točke

Obema Slovencema se je obrestoval trening slaloma v Santa Caterini, saj je prav drugi del kombinacije, slalom, odločal o zmagovalcu in o razpletu zadnje tekme v alpskem smučanju v koledarskem letu 2019. Hadalinu se je superveleslalomski nastop povsem ponesrečil, zaostal je kar 4,64 sekunde, in pristal na 40. mestu, povsem na repu uvrščenih. Vrhničan pa ni obupal. Slalomski del kombinacije je odpeljal veliko bolje. Postavil je osmi čas. Za Pinturaultom, ki je v cilju že slavil 26. zmago v svetovnem pokalu in deveto kombinacijsko, je zaostal 1,87 sekunde. S tem se je povzpel kar 20 mest po lestvici. Hadalin, ki je letos februarja na SP v Areju navdušil s srebrom v alpski kombinaciji, zaostal je zgolj za Pinturaultom, pa bo moral izboljšati hitre discipline, če bo želel biti konkurenčnejši. V prvem delu kombinacije v superveleslalomu namreč ni prehitel niti enega tekmovalca.

Za najboljši slovenski dosežek konec tedna v Bormiu je poskrbel Klemen Kosi. Pred enim letom je na smuku na progi Stelvio padel. V smuku je še vedno zadržan, zato pa je današnji superveleslalom z zaostankom 2,08 sekunde za takrat vodilnim Kildejem odvozil solidno za 23. čas. Slalom je končal v cilju kot 18. najhitrejši (+4,02) za končno 16. mesto in najboljši dosežek v zadnjih 12 mesecih v svetovnem pokalu. S petimi smukaškimi zmagami kralj Bormia domačin Dominik Paris je bil v superveleslalomu le tri stotinke sekunde počasnejši od Kildeja. V slalomu pa ni bil konkurenčen. Z zaostankom 7,91 sekunde je končal na 26. mestu od 29 uvrščenih. Med specialisti za tehnične discipline sta si zelo dobro izhodišče za drugi del kombinacije s slalomom zagotovila ŠvicarLoic Meillard (+0,77) ter svetovni prvak in olimpijski podprvak v disciplini Pinturault (+0,97). Oba sta zaostala manj kot sekundo za vodilnim na osmem in 12. mestu. Pinturault je v slalomu brez težav nadoknadil izgubljeni čas za še drugo zaporedno kombinacijsko zmago v Bormiu. Pred dvema letoma je bila ta sestavljena iz smuka in slaloma. Meillard je tekmo končal na tretjem mestu, le pet stotink je bil počasnejši od Aamodt Kildeja.