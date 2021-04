Pittsburgh z 'nogometnih' 1:0 boljši od Bostona

V noči na ponedeljek so bile na sporedu še tri tekme. New York Rangers so v kultnem Madison Square Gardnu premagali Buffalo Sabres s 6:3. Blestel je 28-letni švedski napadalec Mika Zibanejad, ki je dosegel svoj tretji "hat-trick" v tej sezoni. Philadelphia je šele po kazenskih strelih strla odpor New Jerseyja in na domačem ledu slavila s 4:3. Gostujoča zasedba je v rednem delu vodila s 3:1, v zadnji tretjini pa je Claude Giroux v razmaku 22 sekund dosegel dva gola in izsilil podaljšek. V njem ni bilo odločitve, v "loteriji" pa so bili bolj zbrani domači hokejisti. Poleg Girouxa sta zadela še Sean Couturier inKevin Hayes, za goste je edini zadetek dosegel Jesper Bratt. Tampa Bay je v podaljšku premagala Columbus s 4:3, zmagoviti gol je po vsega desetih sekundah igre dosegel Šved Victor Hedman.

V noči na torek bo na veliko sceno stopil tudi slovenski zvezdnikAnže Kopitar, njegov Los Angeles se bo v lokalnem obračunu pomeril z Anaheimom.

Izidi:

Pittsburgh Penguins – Boston Bruins 1:0

Philadelphia Flyers – New Jersey Devils 4:3 (kazenski streli)

New York Rangers – Buffalo Sabres 6:3

Tampa Bay Lightning – Columbus Blue Jackets 4:3 (podaljšek)