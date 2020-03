Spodbudni obeti: 'V naslednji sezoni kar dve veliki tekmi v Planici'

"Če bi ta tekma odpadla, bi bilo to za OK Planica oziroma Smučarsko zvezo Slovenije, ki je pravna oseba in vse tekme organizira, čez milijon evrov negativnega rezultata. Zato smo iskali in še iščemo možnost izvedbe tekme v naslednji sezoni. Natančen datum še ni definiran. Imamo sicer neke ciljne datume, ki jih skušamo v dogovoru z Mednarodno smučarsko zvezo (Fis) tudi udejanjiti. In če bomo to tekmo lahko izpeljali takrat, potem ocenjujemo, da bomo zmanjšali negativni rezultat na 450.000 evrov," je pojasnil Primož Finžgar. "Za zdaj ne omenjamo nobenega meseca, gre za stvar dogovora, kdaj bi prvenstvo umestili na koledar, vendar zagotovo govorimo o začetku sezone. Tako bi v naslednji sezoni v Planici priredili svetovno prvenstvo v poletih, nato pa konec marca tradicionalno še finale sezone svetovnega pokala," je razkril dolgoletni planiški delavec. Ker se je položaj po svetu in zlasti v Evropi glede širjenja novega koronavirusa spreminjal oziroma drastično slabšal iz dneva v dan, so morali planiški organizatorji iz dneva v dan prilagajati tudi možen scenarij izvedbe svetovnega prvenstva. Sprva so se sicer odločili zgolj za izvedbo brez gledalcev, v četrtek, ko je direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Walter Hofer dve postojanki pred koncem zaradi izrednih razmer predčasno končal 41. sezono svetovnega pokala, pa je postalo jasno, da tudi SP v Planici prihodnji teden ne bo. To so malo pozneje potrdili tudi planiški prireditelji. "Mednarodna smučarska zveza Fis je v koordinaciji s Smučarsko zvezo Slovenije in OK Planica zaradi pojava koronavirusa in morebitnih posledic sprejela odločitev o prestavitvi SP v poletih, ki bi moralo biti na sporedu od 19. do 22. marca," je v četrtek popoldan sporočil tiskovni predstavnik Tomi Trbovc.