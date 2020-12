Planica rekla dokončni 'ne' gledalcem, pod Poncami ne bo mogoč niti drive-in

Projekt 'Pripelji se v Planico in poglej t.i. drive-in' bo moral počakati na morebitno drugo priložnost. "Odločitev je bila sprejeta na podlagi veljavnih ukrepov Vlade RS za omejitev in obvladovanje koronavirusne bolezni in z obžalovanjem, saj so v Planici gledalci tisti, ki dogodku dajejo potrebno vzdušje in čarobnost. Seveda pa je razumljivo, da je v prvi vrsti treba poskrbeti za zdravje vseh. Planica kljub temu ostaja največji slovenski športni praznik," so zapisali.

Prvič v zgodovini bo tekmovanje na letalnici bratov Gorišek potekalo pod žarometi. Ta tehnično zahteven projekt bo realiziran skupaj s specializiranim podjetjem iz avstrijske Koroške. Brez pomoči dolgoletnih partnerjev, Mednarodne smučarske zveze (Fis) in nosilca medijskih pravic Evropske radiodifuzne zveze (EBU), ta projekt ne bi bil izvedljiv, zato so se jima v izjavi za javnost iskreno zahvalili. Zahvalili pa so se tudi zvestim in dolgoletnim sponzorjem Planice, ki bodo kljub nenavadnim razmeram na prireditvi prisotni s svojimi blagovnimi znamkami in sporočili.

"Ker je v teh časih naš najpomembnejši cilj, da zagotovimo varnost za vse, zveste navijače in podpornike Planice skupaj s pristojnimi organi vljudno naprošamo, da ne prihajajo v Planico, saj bo dolina pod Poncami zaprta za obiskovalce,"so opozorili. Pripravljalna dela na prizorišču navkljub zahtevnim vremenskim razmeram sicer potekajo skladno z načrti, so še zaključili.