Planica spet spektakel brez primere, zatrjujejo organizatorji

Skakalnica v Planici FOTO: Shutterstock icon-expand

Iz Norveške, kjer je ta čas na turneji surovi zrak, se je preko videopovezave oglasil tudi vodja tekmovanja Aljoša Dolhar. "Situacija je pod kontrolo. Delamo po načrtu, snega na letalnici je dovolj. Za to smo pravočasno poskrbeli ob nekaj hladnejših vikendih." Kot največjo novost in obenem neznanko je Dolhar po lanskih težavah s taljenjem snega izpostavil novo ledeno smučino. "To je tudi za nas največja neznanka, saj je še nismo imeli priložnosti preizkusiti. Ta nam bo, upajmo, zmanjšala težave s smučino zaradi spomladanskih temperatur," je dodal vodja tekmovanja.

Planica 2023 FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Kot je pojasnil, bo doskočišče letalnice bratov Gorišek urejeno do petka, čez vikend pa bodo planiški prostovoljci dokončno ročno uredili zadnje podrobnosti. Tudi za zadnjo tekmo sezone skakalk na srednji skakalnici. "Bolj kompleksen zalogaj je za nas tekma na srednji skakalnici, saj nanjo nismo računali. Nordijski center Planica s pomočjo teptalnika dovaža sneg in upam si trditi, da bosta tako letalnica kot skakalnica do torka urejeni in nared za prve skoke."

Planica 2023 FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Tomaž Šušteršič je dodal, da dvoma o tem, ali bodo prireditev izpeljali ali ne, tudi letos ni. Ob tem je izpostavil, da bodo letos zabeležili tri novosti. "Letos praznujemo 90 let od prve tekme v Planici, saj je bila prva tekma v tej dolini 4. februarja 1934," je pojasnil. Kot je dodal, bodo letos pod Poncami gostili tudi finale ženske sezone. "Za to smo si močno prizadevali in nas veseli, da nam je uspelo. A že za prihodnjo sezono si želimo, da bi tudi skakalke sezono končale na letalnici. Sploh v luči leta 2028, ko si želimo spet gostiti svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, vendar za oba spola hkrati."

Peter Prevc FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Dodaten čar tekmovanju daje nedeljsko slovo šampiona Petra Prevca. "Vstopnice se dobro prodajajo, bodo pa na voljo tudi na prizorišču samem. Planica lahko sprejme od 30 do 35 tisoč obiskovalcev na dan. Glede transporta ni novosti, uporabljamo rešitve, ki smo jih s pridom testirali zadnja leta. Upam si trditi, da Planica ne bo logističen zalogaj," je dodal Šušteršič in razkril, da je proračun letošnje prireditve dobre tri milijone evrov.

Prometni režim v času Planice V času poletov v Planici organizatorji pričakujejo povečan prometa na relaciji Jesenice – Kranjska Gora – Rateče – Planica. Največ obiskovalcev bo v soboto, prednost pri dostopu in parkiranju v Planici pa bodo vse dni imeli avtobusi, zato osebna vozila parkirajte že na parkiriščih v Ratečah, Podkorenu in Kranjski Gori.

Od urejenih parkirišč bodo do Planice vozili brezplačni avtobusi (krožni prevozi). Vstopna mesta bodo pri policiji Kranjska Gora, v Podkorenu in Ratečah. V četrtek bodo avtobusi na krožni progi vozili čez cel dan, tudi še do dve uri po končani večerni ženski tekmi.

Na voljo je tudi prevoz z vlakom iz Ljubljane do Jesenic in naprej do Planice z organiziranim avtobusnim prevozom.