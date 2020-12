Karl Geiger na poti do naslova, Lanišek po treh serijah 15.

Na vrhu se nadaljuje četveroboj za naslov prvaka. Karl Geiger, ki mu je s poletom, dolgim 240,5 metra, uspela daljava dneva, je pred finalom še povečal prednost. Pred najbližjim zasledovalcem Norvežanom Halvorjem Egnerjem Granerudom (651,5 točke) ima pred zadnjim poletom 7,7 točke naskoka. Tretje mesto je zadržal njegov rojak Markus Eisenbichler (643), ki mu zgolj s točko zaostanka za vrat na četrtem mestu diha AvstrijecMichael Hayböck.

Slovenski skakalci, na današnji tekmi po izključitvi Timija Zajcanastopa le trojica, so ostali približno na mestih, ki so jih imeli po polovici tekme. Anže Lanišek, ki je v poskusni seriji poletel do 231,5 metra, v tretji ni ponovil dosežka in je z 215,5 metra na 15. mestu. Bor Pavlovčič (207 m/537,5) je 19., Domen Prevc (206,5/507,2) pa 23.

Skakalce čaka le še ena serija, ko bo znan novi svetovni prvak. V nedeljo pod Poncami sledi še ekipna tekma.

Letošnje SP letalcev bi moralo biti sicer na sporedu že marca, a ga je koronavirusna pandemija preložila na december. Tako je prvenstvo v Planici prvo veliko tekmovanje letošnje zime pred SP v biatlonu (Pokljuka), alpskem (Cortina d'Ampezzo) in nordijskem (Oberstdorf) smučanju.