Planica v pogovorih za dodatno tekmo na letalnici

S tem bi v dolini pod Poncami nadomestili posamično tekmo iz Vikersunda, s katero bi se morala sicer končati norveška turneja. Ta je zaradi ostrih ukrepov norveških oblasti, tako kot vsa preostala zimska tekmovanja na mednarodni ravni v deželi fjordov, odpadla.

Pri SZS so potrdili, da so v pogovorih za izvedbo dodatne tekme v Planici, a da je vse odvisno od finančnega vidika. "V pogovorih za dodatno tekmo v Planici sta v zadnjem času predsednik SZS Enzo Smrekar in predsednik Fisa Gian-Franco Kasper. Če bi uspelo organizatorjem sestaviti finančni paket in znižati stroške do točke, da dodatno tekmovanje ne bi prineslo minusa, bi lahko prišlo do dogovora," je dejal Trbovc. Poslovati z minusom namreč ni v interesu nikogar, je še dodal.

Morda celo z gledalci

Pogovori bodo potekali še naslednjih nekaj dni, veliko pa bo odvisnega tudi od finančnega priliva nosilcev televizijskih pravic. Verjetni scenarij, ki ne bi predstavljal prevelikega posega v proračun, je dodatna četrtkova posamična tekma na letalnici bratov Gorišek. Tam bi morali biti po prvotnem sporedu dve posamični tekmi (26. in 28. marec), v soboto, 27. marca, pa še tradicionalna ekipna tekma.

Po informacijah SZS je Planica v pogovorih tudi za oživitev projekta "Pripelji se v Planico in poglej", tako imenovanega dogodka "drive-in", ki se zaradi ukrepov v boju z novim koronavirusom ni uresničil za decembrsko svetovno prvenstvo v poletih. Več pa bo odvisnega od ukrepov slovenskih oblasti v prihodnjih tednih.