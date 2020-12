Planica 2020: upanje na boljše čase

Zadnje priprave na Planico 2020 so na Smučarski zvezi Slovenije in pri organizacijskem komiteju Planica predstavili danes na spletni novinarski konferenci. "Organizacija tekme v decembrskem terminu je za vse nas izjemen zalogaj. Organizirali ga bomo z najmanjšim možnim številom ljudi. Najbolj pomembno je, da se ohrani tekmovanje na najvišji ravni, to je tudi pogoj, da ohranimo šport. Letos bomo gledali Planico brez gledalcev. Ne bo ista, smo pa prepričani, da bodo vsi držali pesti pred televizijskimi zasloni," je specifično Planico 2020 predstavil Enzo Smrekar, predsednik SZS. Tudi Tomaž Šušteršič, generalni sekretar tekmovanja, je poudaril, da bo Planica posebna zaradi več razlogov; prvič po dolgih letih bo tekma decembra, še posebej pa zaradi gledalcev, ki jih tokrat ne bo. Obstaja sicer minimalna možnost, da bi se še kaj spremenilo, če bi se zdravstvene razmere izboljšale in bi veljali milejši ukrepi. V tem primeru bi morda lahko omogočili ogled iz avtomobilov (to so v Planici poimenovali Pripelji in poglej), a tudi sam Šušteršič priznava, da to ni zelo realno. "Za nami je nekaj mesecev brez mirnega spanca, znašli smo se v nekih novih razmerah. A ne glede na vse skupaj verjamem, da bomo naredili vse, da bo tudi tokrat Planica izjemna in neponovljiva, morda le nekoliko drugačna." Zaradi odpovedi marčevskega tekmovanja so imeli milijon evrov izgube, tudi decembrsko bo v rdečih številkah, ki pa bodo manjše, kot če SP sploh ne bi izvedli: "Želeli smo ohraniti SP z letnico 2020 in ga izpeljati v Planici, da dokažemo svetu, da smo to sposobni izvesti, in da omogočimo našim orlom, da se borijo na domačih tleh." Zaradi nove realnosti bodo tudi v Planici izpeljali varno okolje, ki se ga je oprijelo ime mehurček, čeprav mu v smučarskih krogih raje rečejo snežinka. Vsi udeleženci se bodo morali testirati, okolje Planice pa bo nato razdeljeno na dve območji, zeleno s tekmovalci in sivo s tistimi, ki so nepogrešljivi za izvedbo tekmovanja.