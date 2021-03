Kvalifikacije v Planici pripadle Kobajašiju, Pavlovčič tretji

V dolini pod Poncami bo na letalnici bratov Gorišek do nedelje potekal finale svetovnega pokala v smučarskih skokih za sezono 2020/21. Prvi dan uradnega dela tekmovanja so bile na sporedu kvalifikacije. Od trinajstih Slovencev se je na četrtkovo in petkovo posamično tekmo uvrstilo kar deset skakalcev. Najboljši v kvalifikacijah je bil Japonec Rjoju Kobajaši, od naših orlov pa je bil s tretjim mestom najprepričljivejši Bor Pavlovčič.

Bor Pavlovčič (245,8 točke) je vpisal tretje mesto v kvalifikacijah za četrtkovo tekmo svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici. Kvalifikacije je dobil Japonec Rjoju Kobajaši (249,7), drugi je bil NemecMarkus Eisenbichler (248,5). Na tekmi bo nastopilo kar deset Slovencev.Anže Lanišek (238,3) je vknjižil sedmo mesto kvalifikacij. Timi Zajc(226,2) je vpisal 15. mesto, Žiga Jelar(225,6) je bil 16., Peter Prevc (223,4) 17., Lovro Kos (219,8) 20., Cene Prevc (211,5) 29., Tilen Bartol (211,0) 30.,Anže Semenič (210,0) 31. in Domen Prevc (206,0) 37. Brez tekme so ostali le trije predstavniki države gostiteljice finala svetovnega pokala v smučarskih skokih, Žak Mogelna 46., Rok Justin na 60. in Mark Hafnar na 64. mestu. Bor Pavlovčič je bil najboljši od slovenskih orlov. Na treningih se je izkazal Avstrijec Hayböck Avstrijec Michael Hayböckje bil najboljši v prvi seriji treninga pred kvalifikacijami na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici (241,5 metra, 175,1 točke), drugi je bil Pavlovčič (228,5 m, 166,4). Doslej je v Planici "padlo" 28 svetovnih rekordov. Janez Gorišek si želi, da bi se prestižna znamka spet vrnila pod Ponce. Vodja tekmovanja Aljoša Dolhar je potrdil, da je letalnica letos pripravljena tudi za svetovni rekord. Tega je leta 2017 v norveškem Vikersundu dosegel Avstrijec Stefan Kraft, ki je poletel 253,5 metra, dve leti prej je na Norveškem Peter Prevc postal prvi Zemljan z rekordno znamko 250 m. Svetovni rekord je slovenska letalnica držala dolgo, skoraj neprekinjeno od leta 1985 do 2011. V Planici je bil leta 2018 rekordu blizu Avstrijec Gregor Schlierenzauer, ko je poletel tudi 253,5 m, a pri pristanku podrsal. Tudi v drugi seriji je bil prvi Hayböck (239,5 m, 164,6), najboljši Slovenec pa je bil Domen Prevc na sedmem mestu (226 m, 140,7). Hayböck je dosegel največjo daljavo pred kvalifikacijami, tretji v prvi seriji je bil Japonec Rjoju Kobajaši (225,5 m, 164,5), četrti Anže Lanišek (121 m, 160,7), peti pa Anže Semenič (219 m, 157,4). V drugi je bil drugi Norvežan Johann Andre Forfang (222 m, 155,8), tretji pa svetovni rekorder Avstrijec Stefan Kraft (213,5 m, 154,6). Drugo največjo daljavo uvodne serije za Hayböckom je dosegel Švicar Sandro Hauswirth s 237 m, tretjo pa Lovro Kos, ki je kot četrti po vrsti poletel 236 metrov za skupno 12. izid (154 točk). Semenič je nastopil s treh mest nižjega naleta, kot tudi večina najboljših. Osmi je bil Žiga Jelar (229,5 m, 155,7), 16. pa je bil Timi Zajc (206 m, 147,9). V drugi seriji je bil osmi kot drugi Slovenec Pavlovčič (202 m, 140,6), deseti Peter Prevc (213,5 m, 136,7), 19. Lanišek (210,5 m, 127,2), 20. Semenič (215 m, 125,4), 25. pa Kos (210 m, 119,3). Hayböck se je tako najbolj približal svetovnemu rekordu, ki ga je leta 2017 v norveškem Vikersundu dosegel Kraft, ko je poletel 253,5 metra. Dve leti prej je na Norveškem Peter Prevc postal prvi Zemljan z rekordno znamko 250 m. Svetovni rekord je imela prej Planica skoraj neprekinjeno od leta 1985 do 2011. V Planici je bil leta 2018 rekordu ponovno blizu AvstrijecGregor Schlierenzauer, ko je tudi poletel 253,5 m, a pri pristanku podrsal.