V poskusni seriji grd padec Tandeja

V Planici bodo do konca tedna na sporedu kar tri posamične in ena ekipna tekma za zaključek svetovnega pokala v tej sezoni. Pred prvo tekmo so v sredo opravili kvalifikacije; najboljši je bil Japonec Rjoju Kobajaši, drugi je bil Nemec Markus Eisenbichler, tretji pa Slovenec Bor Pavlovčič. Glede daljine je bil z 241,5 metra najboljši Michael Hayböck. V kvalifikacijah je bil od Slovencev Anže Lanišek sedmi, Timi Zajc15., Žiga Jelar 16., Peter Prevc 17., Lovro Kos 20., Cene Prevc 29., Tilen Bartol 30., Anže Semenič 31., Domen Prevc pa 37.

V poskusni seriji je bil sicer najboljši Kobajaši (234 m, 175,1 točka), drugi Norvežan Egner Halvor Granerud (214 m, 155,1), tretji pa Nemec Karl Geiger (217 m, 151,7), med Slovenci je bil na petem mestu najboljši Bor Pavlovčič (231 m, 148). Timi Zajc (226 m, 140,3) je bil deseti, Anže Lanišek 12. (201 m, 138,1), Peter Prevc 15. (215 m, 136,4), Anže Semenič 16. (217,5 m, 134,7), Domen Prevc 18. (212 m, 134,1), Žiga Jelar 23. (203,5 m, 126,7), Cene Prevc 26. (211 m, 124), Tilen Bartol 27. (209,5 m, 122) in Lovro Kos 25. (192,5 m, 107,3).

Na startnem seznamu je 39 skakalcev, na tekmi je priložnost dobilo deset slovenskih skakalcev.

V poskusni seriji je grdo padel Norvežan Daniel Andre Tande, kateremu je v zraku "vzelo" smučko. Z akijem so ga iz prizorišča odpeljali reševalci, nato ga je reševalni helikopter odpeljal v ljubljanski UKC.