Pavlovčič tretji v poskusni seriji

Domen Prevc je bil sedmi (228 m, 132,5), Peter Prevc 10. (220 m, 126,1), Žiga Jelar pa 14. (208 m, 123,1) med 33 nastopajočimi. Japonca Rjoju Kobajaši in Naoki Nakamura ter Nemec Markus Eisenbichler niso skakali. Glavni trener Robert Hrgota, ki priznava, da ga še kar boli ekipna tekma na svetovnem prvenstvu v Nemčiji, na kateri so njegovi varovanci ostali brez kolajne, odločno napoveduje pohod na stopničke. "To sezono še na nobeni ekipni tekmi nismo bili na stopničkah, vedno se je nekaj zapletlo, vedno nam je malo zmanjkalo. Zato si želim, da nam v Planici ne bi nič zmanjkalo, da bi nam uspelo na ekipni tekmi vsaj na domačem terenu dobiti te stopničke. To bi bil res obliž na rano letošnjim moštvenim preizkušnjam," je želje pred zadnjo ekipno tekmo sezone razgrnil Hrgota.

Slovenski skakalci so na domačem finalu sezone že stali na zmagovalnem odru, saj je na petkovi posamični tekmi Pavlovčič zasedel tretje mesto, Domen Prevc pa je bil četrti.