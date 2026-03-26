Muhasto vreme kroji dan v Planici: edini trening pred kvalifikacijami se nadaljuje

Že sredin preizkus letalnice se je končal predčasno zaradi premočnega vetra. Najdlje je v prvi seriji poletel Jaka Drinovec , ki je pristal pri 232 metrih, druga pa se je končala po 12 nastopih. Veter je že posegel tudi v današnji spored. Trenutno na planiški velikanki poteka prvi trening, drugega so odpovedali in kvalifikacije zaradi slabše vremenske napovedi prestavili za eno uro naprej. Predvidoma se bodo začele ob 9.30, je na omrežju X zapisal Fis.

Na startu moških kvalifikacij so od Slovencev prvi junak zime Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Rok Oblak, Žak Mogel, Rok Masle, Žiga Jelar in Žiga Jančar . Te bodo spodbujali predvsem številni mladi navijači, saj bo največja slovenska zavarovalnica v okviru akcije Otroci Triglava v dolini Pod Poncami pripeljala okrog 4000 mladih iz 98 slovenskih šol.

Vremenska situacija za skakalce in prireditelje ni ugodna. Agencija za okolje je v sredo za sever države izdala najvišje, rdeče vremensko opozorilo zaradi močnega vetra. Dodatno vremenoslovci napovedujejo tudi sneg, po nekaterih napovedih bi ga v Planici lahko zapadlo okoli 15 centimetrov.

