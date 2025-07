Planiška letalnica bo večja, se bo kmalu letelo 270 metrov?

Organizatorji planiškega finala v smučarskih skokih na letalnici bratov Gorišek so minulo sezono dobili posebno pohvalo za svoje delo, ko je Domen Prevc 30. marca pod Poncami poletel do novega svetovnega rekorda pri 254,5 metra. Planiški delavci pa menijo, da se bo ob povečavi letalnice kmalu dalo poleteti tudi do 270 metrov. Morda že na SP 2028.

Planica

Vodja planiškega centra Jelko Gros je skupaj s sodelavci s pomočjo Sebastjana Goriška že pred leti zavihal rokave in pripravil načrt povečave letalnice bratov Gorišek. Planiški delavci so 16. junija dokončno dobili potrditev predsedstva in zeleno luč Mednarodne smučarske zveze (Fis), tako da nadaljujejo delo in pripravljajo dokumentacijo. "Mi smo že pred dvema letoma dali pobudo za povečavo, ker smo mislili, da se tukaj v Planici ne da več izboljšati rekordne znamke. Ampak je Domen Prevc nato konec marca pokazal, da se meje mogočega vedno da spremeniti," je uvodoma v pogovoru za STA dejal Gros. "Ta obravnava o povečavi planiške letalnice je bila prvo leto zavrnjena, letos pa smo poskusili še enkrat. Predstavitev smo naredili še bolj podrobno, še podkrepljeno z Domnovim rekordnim skokom," je proces, ki je po več letih prizadevanj pripeljal do zelene luči, opisal vodja planiškega centra.

Do spomladi morajo pripraviti profil, vzporedno pa lahko že dajo delati dokumentacijo za gradbeno dovoljenje ter razna okoljska soglasja. Ko bodo prejeli zeleno luč pododbora za izgradnjo skakalnic, bodo dobili tudi nadzornika Fisa, ki bo letalnici na koncu gradnje izdal tudi certifikat. Kljub temu Gros še ostaja zadržan. "Računam, da se kaj večjega do spomladi ne bo zgodilo, razen da bomo mi delali na tem. Ta čas bi bil osebno malo bolj rezerviran z informacijami, ker mora politika oziroma minister reči, ali se bo država sploh odločila za to investicijo. Načelni dogovor že imamo, o tem se seveda pogovarjamo."

Svetovni rekord Domna Prevca